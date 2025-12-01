踐踏人權 監委促內政部檢討

同志平權運動者祁家威1日赴台北地檢署按鈴控告，指內政部長劉世芳等相關主管機關遲未推動「免術換證」政策，涉有公務員不作為瀆職之嫌。（鄧博仁攝）

內政部主張性別變更登記，需經2個精神科醫師鑑定，並摘除性器官，然而在當事人提起訴訟後，7件已裁判案件，6件敗訴。監察院指出，內政部仍要求強制摘除原性器官作為性別變更登記的申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則、《消除對婦女一切形式歧視公約》及兩公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權，監察院要求內政部盡速檢討改進。

監察院指出，各國性別變更登記的制度現分為3種，包含強醫療模式、弱醫療模式、性別自我認同模式，而我國目前仍採行「強醫療模式」制度，為此行政院曾委託研究建議短期採「弱醫療模式」，建議長期採「性別自我認同模式」。

監察委員紀惠容指出，「強醫療模式」多已被國際判決認定違反國際人權公約，瑞典甚至立專法賠償因被迫強制手術的跨性別者，荷蘭則公開道歉並提出賠償計畫，日本最高法院則裁定「性別認同障礙特例法」要求申請人進行絕育並變更後的性器官手術是「違憲」。

她表示，內政部民國97年11月3日行政命令規定變更法定性別需有「2位精神科醫師診斷書」與「已摘除性器官手術診斷書」。然而，現行戶籍法及戶籍法施行細則，僅規範人民申請身分變更登記時需附證明，並無要求人民必須摘除原性器官。在無法律依據下，僅由內政部發布行政規則，規範拘束各戶政事務所，已明顯違反法律保留原則及比例原則。

她說，行政院、內政部推動性別變更要件法制化仍然牛步，行政院與立法院均提出專案研究報告，指出實務仍以行政規則作為限制依據，顯屬不當，應盡快提出適切的性別變更登記法律草案，身為戶政中主管機關的內政部迄今怠不作為，違反憲法及國際人權公約。