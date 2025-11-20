踐踏國會決議 藍白嗆政院毀憲亂政將反制

行政院長卓榮泰（中）20日在行政院舉行記者會，說明院版「財政收支劃分法」修正草案。 （中央社）

記者王超群、陳柏翰∕台北報導

針對行政院版財政收支劃分法修正草案號稱挹注地方經費逾一兆元。藍白立院黨團異口同聲表示，政院若堅持政院版草案，須先對立院三讀通過的版本覆議或釋憲，才能展開討論，否則無法接受行政院踐踏民意、毀憲亂政的作法，在野黨團將提出具體作為反制。

國民黨團書記長羅智強表示，立院已在十四日三讀通過財劃法修正案，政院在覆議釋憲作出結論前，即推出政院版草案進入審議程序，形同直接挑戰國會立法權與中央與地方財政分配規則。

羅智強強調，若政院堅持政院版草案，必須先就覆議或釋憲明確回應，才能展開討論，否則政府無視國會決議及地方政府需求，中央與地方財政平衡難以信任，他也提醒院長卓榮泰，是否願意與國會溝通、共商國是，都在其一念之間。

羅智強表示，地方政府長期扮演中央政策執行端，不應成為中央預算操縱的犧牲者。呼籲行政院收起傲慢，回到立法院取得合法授權、尊重地方財權、展現誠信執政，否則中央與地方關係與財政信任恐將進一步惡化。

民眾黨團表示，卓揆不依法編列經立院三讀通過之預算在先，又以錯誤數字矇騙國人、假稱將釋出更多財源。院版完全背離立院當初修訂財劃法改善財政分配嚴重不均美意，大開民主倒車。