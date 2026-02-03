踢出群組7次遭解雇！環保局駕駛告贏了 法院判：僱傭關係存在

北市環境保護局清潔隊董姓駕駛因申請公傷假、請求工會協助起紛爭；台北地院認為，判決雙方僱傭關係存在，環保局應按月給付薪資、提繳勞工退休金；環保局回應，收到判決書後會研議處裡。（本報資料照片）

北市環境保護局清潔隊董姓駕駛民國113年因申請公傷假、請求工會協助起紛爭，董在LINE群組標記工會王姓副理事長質問，並將王退出群組7次，董因此被解雇，他不服提告。台北地院認為，王先主動將董退出群組，董受此刺激後才將王退出群組達7次，難認屬於重大侮辱行為、已達重大及損及環保局經營與秩序維護，判決雙方僱傭關係存在，環保局應按月給付薪資、提繳勞工退休金。環保局回應，收到判決書後，會研議後續處裡作為。

董提告表示，民國104年9月1日起受僱於環保局擔任清潔隊駕駛，月薪5萬1970元，但因他113年10月28日下班途中發生屬於職業災害車禍，向環保局申請公傷假、補償、請求工會協助後未果，113年11月16日開始在晚班深夜班的LINE工作群組內，標註王姓工會副會長詢問。

廣告 廣告

董說，因王未積極回應，他因此質疑且將王退出群組7次，環保局114年6月3日以他對工作人員有重大侮辱行為涉及職場霸凌使同仁心生畏懼，違反規定情節重大為由解僱他，但他認為這樣行為依社會通念應非屬對王有重大侮辱之行為，且情節亦未達「情節重大」之程度，請求確認兩造僱傭關係存在、按月給付薪資、提撥勞工退休金至伊勞工退休金個人專戶。

北院認為，董客觀上僅在群組問候王，他雖將王退出群組達7次，但王先主動將他退出群組，他受此刺激後，後續將王退出群組，難認屬於重大侮辱行為，何況董是晚班駕駛，而王則為早班駕駛，縱使他的行為導致與王不睦，也難認其情節已達重大及已損及環保局經營與秩序維護，尚未達嚴重影響兩造勞動契約繼續存在之程度，判決董勝訴，若在判決確定後1個月內未回復董的職位，應給付董50萬元，可上訴。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰今表示，目前尚未收到判決書，待收到判決書後，研議後續處裡作為。

更多中時新聞網報導

台北國際書展開幕 今年「泰精彩」

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬

余香凝當人妻自省婚姻不易