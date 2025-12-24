踢到鐵板！川普派國民兵進駐芝加哥 美最高院罕見說不

2025年10月11日，抗議移民暨海關執法局執法的民眾，在該機構於芝加哥布羅德維尤（Broadview）的設施外，與執法人員對峙。路透



美國總統川普持續針對民主黨執政城市出動國民兵執行任務，遭批評者質疑此舉意在懲罰政敵並壓制異議。然而，最高法院週二（12/23）宣布，駁回國民兵進駐芝加哥的請求，讓川普政府面臨罕見挫敗。

川普（Donald Trump）今年上任以來，先後調派國民兵進駐洛杉磯、曼菲斯（Memphis）及華府「整頓治安」，更下令向全美第三大城芝加哥及俄勒岡州波特蘭派遣國民兵，聲稱部隊駐守在移民暨海關執法局的拘留中心，是為了保護聯邦財產及人員。

然而，民主黨籍芝加哥市長、伊利諾州州長和其他批評者則指控川普濫用職權，並在聯邦政府派遣國民兵進入芝加哥後告上法院。芝加哥聯邦地方法院10月暫時阻止川普的派兵命令，指沒有證據顯示當地有叛亂或執法不力的情形，部署國民兵「只會火上澆油」。

國民兵是州級民兵部隊，除非總統下令調派執行聯邦任務，否則原則上是受州長指揮。

美國最高法院大法官週二暫時維持地方法院的判決，阻止數百名國民兵進入芝加哥，並指在目前的初步階段，聯邦政府未能指出允許軍隊在伊利諾州執法的權力依據，強調總統接管國民兵的權力僅適用於「特殊」狀況。

路透社指出，在最高法院的6名保守派與3名自由派大法官中，有3位保守派大法官對該命令提出異議，分別是阿利托（Samuel Alito）、湯瑪斯（Clarence Thomas）與戈蘇奇（Neil Gorsuch）。

對此，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發聲明表示，川普「向美國人民承諾，將不遺餘力執行移民法，並保護聯邦人員免受暴徒侵害」，今日的裁決內容絲毫未削弱該核心政策目標。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）則稱，該裁決是「遏制川普政府持續濫用權力、阻擋川普邁向威權主義的重要一步」。

自川普今年1月重返白宮以來，最高法院在幾乎所有審理案件中均支持政府立場。川普政府曾多次尋求最高法院介入，以突破下級法院對川普政策的阻撓。

