



▲踢掉「虛胖」大象！孫太解析009816：鎖定高ROE+獲利成長…比光看市值更兇。（圖／pixabay)

孫悟天存股-孫太臉書分享自己對長期投資的思考，她指出，許多投資人在市場中反覆進出，並非因為方向錯誤，而是節奏頻繁被打斷，導致複利無法持續累積。她也提到，真正困難的從來不是短時間衝刺，而是在雜訊不斷的環境裡，仍能維持穩定步調。

孫太在文中提到，前陣子爬山時，看著腳下的山徑與自己的步伐，心中浮現一個感觸，「爬得快已經不厲害了，能在陡坡中依然穩穩地維持節奏才是最難的。」這樣的體會，也讓她聯想到巴菲特的那句話：「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道。」

廣告 廣告

談到投資工具的選擇，孫太指出，市值型商品雖然核心概念是布局大型企業，但「大」並不代表一切，企業是否具備穩定且高品質的獲利能力，同樣是關鍵觀察指標。她以即將募集的凱基台灣TOP50（009816）為例說明，該商品除了聚焦大型企業，還透過高ROE與獲利成長條件進行篩選，並主動排除體質虛胖的公司，設計思路與傳統市值型工具有所不同。

在配息設計上，孫太直言「複利最怕斷點」。她表示，不少投資人偏好配息帶來的現金流，但若目標是累積資產規模，每次配息後產生的所得稅、二代健保與相關費用，其實都會削弱複利效果。零配息、直接將收益反映在淨值中的設計，能降低這類摩擦成本，讓資金持續留在投資軌道上。

不過，孫太也提醒，零配息並非沒有代價。她在回應網友提問時指出，「凡事一體兩面」，包括投資時間必須拉長、市場震盪時心理壓力較大，以及盤整期間帳面表現未必亮眼。此外，聚焦高ROE成長型企業，雖具成長潛力，但波動度相對較高，同時為了分散集中風險，也會降低單一權值股帶動的爆發力。

貼文曝光後，引發留言區討論，有網友以其他零配息商品作比較，直言「00924沒配息也不錯」，也有人簡短表達觀望與好奇。整體討論焦點，多圍繞在零配息設計的適用族群，以及商品在資產配置中的定位，呼應孫太反覆強調的核心觀念：投資不是比誰跑得快，而是能否守住節奏，走完那條不被打斷的長期路線。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此：https://www.facebook.com/share/p/1C8JvKYjwD/；未經同意禁止取用轉載。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

更多東森財經新聞報導



記憶體關禁閉免驚！ 法人看好「這檔」 目標價升至300元

台積電挑戰新高 台股上漲391點 「這封測」大爆衝噴漲逾8％

星宇去年總營收440.53億 年增24% 創新高