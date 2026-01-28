踢爆國防部用陸製行車記錄器 徐巧芯再揭失職：憑「目測驗收」

藍委徐巧芯去年7月揭露，國防部陸勤部向互暢有限公司採購1321台行車記錄器，但廠商竟使用淘寶貨充數，價差將近2000元，國防部不僅買貴，還成了冤大頭。徐巧芯今（28）日表示，根據監察院最近出爐的報告，除了證明她當時的質疑正確外，同時點出更多疑點及不正常之處，包括國防部當年驗收時僅採取「目視驗收」。

徐巧芯在臉書發文表示，據了解，這批中國大陸製行車紀錄器是裝設在國軍的將車行政座車上，具高度敏感性，這個資安漏洞恐造成嚴重國安問題。監察院昨公布針對此案提出的調查報告，除了證明她當時的質疑正確外，也同樣點出更多疑點及不正常之處。

廣告 廣告

徐巧芯說，第一，浮報價格。監察院報告指出，陸勤部運輸處採購的這批行車記錄器單價為2270元，但經查同款機型於官網售價為1190元，但在淘寶網站售價為人民幣90元（折合新台幣373元），如果廠商直接由淘寶網站購買，中間差價將近6倍，將近2000元。

她表示，報告也提到，互暢公司購置的這批行車紀錄器，因商品能見度不高，未納入訪商，且包括記憶卡、電池斷電功能等規格也不符合陸軍標準。她質疑，既然行車紀錄器規格不符需求，為什麼還要採購？還是國軍所謂的訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，國防部就照單全收。

徐巧芯進一步指出，第二，監察院報告提到更離譜的地方，陸軍在2021年的驗收方式採「目視驗收」。這代表完全沒有拆機檢視，驗證產品細部及相關零組件，而一切，還要她質疑行車紀錄器使用中國淘寶貨，採購價格過高後，國防部才全面清查，拆機查驗，果不其然發現電路板、讀卡機、主板反面、模組內主要IC皆為中國製造。

她質疑，當時國防部在採購過程，完全沒對採購商品做把關嗎？過程中也未嚴格執行「不允許使用大陸地區產品之項目」的規定，完全不符合政府現行的資安規定，且這是有機敏性的行車紀錄器，裝設在將軍行政座車，有資訊回傳，洩漏高階將領行蹤及機密風險。

徐巧芯續指，第三，資格不符。互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口中國大陸製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。根據監察院報告，互暢先前曾投標其他國防部標案，但自2021年後，在各標案中因各種缺失導致解約，被國防部予以停權的紀錄就有20案之多，如此劣跡斑斑、紀錄不良的公司，卻還可以得到陸勤部的採購案，奇怪的是國防部在下訂單的當天，還將互暢列為拒絕往來戶。

「國軍的採購機制到底出了什麼問題，還是互暢公司的背後有更大勢力支持，讓國防部的案子非給它來做呢？」徐巧芯批評，這個案子只是冰山一角，國防部的訪商、採購制度出現很大問題；這案子擺在眼前，不交代清楚，移送法辦，國防部就別怪人民不支持無止盡地編列鉅額預算。

【看原文連結】