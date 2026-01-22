踢爆民進黨這事超侮辱！謝龍介談陳亭妃「破冰撞冰山」 揭派系爭鬥內幕

面對即將到來的2026大選，民進黨立委陳亭妃於20日正式拜會台南市議長邱莉莉為首的「挺憲派」，卻因拒絕簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」引起關注；國民黨台南市長參選人、立委謝龍介痛斥，民進黨至今認為「初選贏了就是當選」、對台南市民非常侮辱，並加碼揭穿陳亭妃破冰失敗的主因。

謝龍介指出，陳亭妃與挺憲派議員「和解破局」，主要還是在派系之間的利益牽扯；謝龍介進一步表示，在台南已經執政33年的民進黨，至今深信「初選贏了就是當選」，而這對台南市民是非常侮辱的一件事。

廣告 廣告

至於挺憲派議員為什麼要拋出3點協議？謝龍介爆料，因早已內定下一屆正副議長，且不在上述人選當中，才出於「個別派系的利益之爭」而要求陳亭妃簽署共同聲明。謝龍介痛批，在國民黨思考怎麼讓台南市民贏的時候，民進黨還在爭派系、個人輸贏，這對台南市、市民都不公平。

更多風傳媒報導

