踢爆涉詐茶葉行承包多筆軍方電腦維護案 王鴻薇：難道去國防部泡茶嗎？

國民黨立委王鴻薇及羅智強揭發一家位在高雄、資本額只有10萬元的茶葉公司，卻能取得國防部多個與資安相關的電腦設備維護標案，質疑維護方式「難道是去國防部泡茶嗎」？（圖：立法院國民黨團臉書）

台南的室內裝修公司和賣鞋廠商分別標下國防部「RDX海掃更」火藥及「5.56公厘底火」標案，國民黨立委王鴻薇、羅智強，今天（15日）召開記者會指出，一家在高雄、資本額只有10萬元的茶葉行，卻能取得國防部多個與資安相關的電腦設備維護標案，質疑維護方式「難道是去國防部泡茶嗎」？（張柏仲報導）

對於軍中出現第三起離奇標案，立委王鴻薇表示，這是一家在高雄的茶葉公司：它叫做鴻璋茶業公司，資本額只有小小的10萬元，但它卻可以標到國防部好幾個包含資安相關的電腦設備維護的案子，金額雖然不是很大，但它的案量非常、非常多。這家公司已經被包括地檢署、大學（南藝大）提告，甚至還來告立法院長，但全都敗訴，事件都涉及相關的詐欺案，這樣都還可以標到國防部機敏的標案。

王鴻薇譏諷設備維護方式難道是要到國防部泡茶嗎？同時這家公司負責人黃鴻鈞也多次偽造廠商資格，還曾經被立法院長韓國瑜抓包。更發現這家公司107年度曾拿下海軍左營「後勤支援指揮部」「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」標案，竟然連兵推系統都可以得標維護，難道是把國防當開玩笑嗎？質疑我們的國防採購，去向室內裝修公司買炸藥、向鞋商買子彈、請茶葉商維修電腦，該如何讓人民放心國安？羅智強更批賴總統就是禁不起檢驗質詢，所以才不敢到立院報告1.25兆元天價軍購，只敢開便當會、搞獨裁。