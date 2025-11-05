踢爆粿粿婚姻內幕遭威脅？網紅突發不自殺聲明 女友130字急發聲

娛樂中心／綜合報導

粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂。（圖／翻攝自范姜彥豐IG)

粿粿與王子（邱勝翊）婚外情風波狂燒，王子4日晚間再度發聲道歉，仍止不住網友猛烈砲火。網紅「玉米泉哥」更在社群爆料4大內幕，隨後發表一篇不自殺聲明，表示「有人開始來找了」。對此，玉米泉哥女友今（5）日凌晨首度發聲，強調若未來男友帳號不見，她將繼續代為發聲。

粿粿婚姻4內幕遭爆。（圖／翻攝自粿粿臉書）

網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4內幕，包括「粿粿嫁妝為0」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」以及「自己握有粿粿及王子大尺度照片」，更表示今（5）晚將公開粿粿「獨家炸裂大瓜」。然而，玉米泉哥不久後卻發表不自殺聲明，表示「如本人突然消失，本人兩位朋友與兩位女朋友均有我帳號，並且多部手機存有證據。」

廣告 廣告

對此，玉米泉哥女友透過帳號「konhagaga」以130字發聲，表示自己發現帳號追蹤人數暴增，才驚覺男友在社群爆料粿粿，她坦言，男友個性愛打抱不平，也並非首次當「爆料大王」，但無論發生什麼事，她都會力挺男友，「所以如果他帳號不見等等，我都會在這個號裡繼續代為發聲。」隨後玉米泉哥也轉發女友文章，寫下：「帳號不見了就靠她了。」

玉米泉哥爆料粿粿、范姜彥豐婚變內幕。（圖／翻攝自Threads @bird.caged）

玉米泉哥日前聲稱，粿粿與范姜彥豐結婚時，男方家出了36萬元聘金，但粿粿嫁妝卻是0，然而粿粿卻在影片中描述自己「超大方、超有付出」。第二件事是范姜彥豐拿18萬投資飲料店，粿粿說「范姜有賺不分我，我才委屈」，真相是飲料店根本沒賺，最後倒店。

第三件事是，粿粿婚前收入不高，婚後靠CP才接到業配，且當時還住在公婆家，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的。公婆家甚至還有請幫傭，她不用做任何家事。但結果是什麼？每天半夜人不在家。」第四件事則是自己握有粿粿和王子的大尺度照片。

更多三立新聞網報導

周杰倫澳洲街頭被偶遇！幫昆凌拍美照 網歪樓「手上這一支」成亮點

傳范姜彥豐手握不雅照！王子調情粿粿「露骨對話」完整曝光 網轟：太噁

不甩修杰楷閃兵風波！賈靜雯近照9連發 「還在過夏天」取暖中國粉絲

粿粿「男團哥哥」開撕！怒控范姜彥豐「騙走結婚聘金」：吃軟飯裝大男人

