踢爆趙文安勾搭人夫是她！文大楊冪遭反咬「玩10年換1套房」119字發聲了

娛樂中心／綜合報導

混血女模趙文安被控介入富商婚姻。（圖／翻攝自趙文安IG）

混血女模趙文安（Vivian）2022年曾與阮經天傳緋聞，近日卻被爆出勾搭人夫，私下傳送「你想玩嗎」、「可以幫你」等挑逗訊息。對此，對此，趙文安向媒體發出律師聲明，怒控對方與週刊造謠抹黑，爆料者身份也隨之曝光。

趙文安怒揭爆料者身份。（圖／翻攝自趙文安IG）

根據《中時新聞網》此前報導，趙文安表示，爆料者古小姐是一名手搖店老闆兼模特兒演員，並非報導所稱的貴婦。而她與男友潘先生也並無婚姻關係，趙文安指出，她剛認識潘先生時，對方就向她表示自己與女友是開放式關係，女方願意讓他「玩10年換1套信義區房子」。

網紅古承頤疑似就是趙文安口中的爆料者。（圖／翻攝自古承頤IG）

值得一提的是，網紅古承頤深夜突然在IG限時動態發出耐人尋味的貼文，寫下：「每個人對玩的定義是不是不太一樣，今天是指妳可以跟我打完招呼，轉頭傳的那些訊息。」、「從頭到尾的重點就是，你好，我們互相追蹤很久了，轉頭，你本人很可愛，是我的菜 ？？？？？？？」。

根據《鏡週刊》報導，趙文安勾搭富商的行徑包括直白傳訊挑逗：「你本人很可愛」、「我的菜嘻嘻」，與古承頤貼文所指情況不謀而合，因此可以推測週刊所提及的爆料貴婦正是古承頤。

古承頤發文寫下119字。（圖／翻攝自古承頤IG）

事實上，30歲古承頤並非一般網紅，她大學時期就因外型神似中國女星楊冪，獲封「文大楊冪」稱號，2018年還受邀至吳宗憲和Sandy主持的《小明星大跟班》。不僅如此，古承頤還曾客串演出影集《華燈初上》，畫著大紅唇妝與吳慷仁一起跳著崔苔菁名曲《愛的煩惱》，雖然畫面不多，但幾秒畫面就非常吸睛。

網紅古承頤外型神似楊冪，還曾演出《華燈初上》。（圖／翻攝自IG）

