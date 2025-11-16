踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊

記者徐珮華／台北報導

第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」

萬芳率「萬芳與壯女們」登上愛之日常音樂節。（圖／愛之日常音樂節提供）

今年更可稱作原民音樂力量大爆發的一年，阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦家族」以多聲部吟唱震撼全場，氣勢延續她們在金曲舞台的光芒；MATZKA以雷鬼與原民groove帶來最狂的搖擺節奏；桑布伊用渾厚嗓音唱出部落故事。當天正好是桑布伊生日，主辦特地在台上幫他慶生，他朋友竟然端出「罐頭塔」作為生日禮物，全場又笑又尖叫，生日氣氛直接破表。

桑布伊（左2）生日獲得罐頭塔。左起黃韻玲、桑布伊、郭蘅祈、陳建騏。（圖／愛之日常音樂節提供）

李竺芯則是今場最大驚喜之一，不僅在舞台上爆發力十足，與台下互動時更展現「肖查某」本色，甚至直接拱疾管署署長羅一鈞開金口唱〈足芳足芳〉。原來李竺芯跟羅署長有私交，署長吐槽她得金曲獎之後就沒聯絡了，李竺芯立馬回嗆：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧？」現場觀眾笑翻。

李竺芯（左）與羅一鈞（右）私下有交情。（圖／愛之日常音樂節提供）

晚間段落更被樂迷讚為「愛7最華麗的夜景篇」，觀眾揮舞著彩虹旗與燈海，從靈魂到身體再到情緒全面投入。整場活動從清晨瑜伽、白天市集、午後音樂，到夜晚的滿天星光與原民能量，一天濃縮成台灣最自由、最真實、最動人的「愛的日常」。

