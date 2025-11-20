踢館三星！蘋果摺疊機「無摺痕」目標拚明年上市

蘋果摺疊iPhone供應鏈有消息傳出，設計已完成定型，不僅有近乎無折痕的螢幕，還有超強續航。（示意圖／Pexels）





蘋果摺疊iPhone近期再度成為核心話題！供應鏈有消息傳出，設計已完成定型，不僅有近乎無折痕的螢幕，還有超強續航，同時三星也將推出新款摺疊機，採三段式螢幕設計，堪稱史上最驚豔，預計在下個月就會發布。

無論是摺疊還是展開，過程自然流暢，沒有卡頓，備受矚目的蘋果摺疊iPhone預計將在明年推出，有望成為史上最強續航。

YouTube頻道AorSMobile：「這不只是個裝置，這是一個原型，其中蘋果同時打破了兩個主要的障礙，螢幕下方前置攝影機，USC以及優化過的5,500毫安培電池。」

原型機內螢幕尺寸7.74英吋，外螢幕5.49英吋，測試版電池容量達5400～5800mAh。與市面上摺疊手機相比，蘋果摺疊iPhone續航力領先Google、三星，同級競品，外媒更披露「無摺痕」螢幕已正式定型。

YouTube頻道BrianTong：「這款新的、可摺疊iPhone，據說將擁有鉸鏈區域，周圍的四個弧形邊緣，這款翻蓋式摺疊機的外部顯示器，會顯示AI捷徑或簡單通知。」

實現螢幕無摺痕效果，決定在其關鍵零組件鉸鏈，有消息指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建專屬生產線，但鉸鏈和電池仍未滿足量產要求，因此成為產品落地的主要卡點。對手三星也搶推新款摺疊機。

YouTube頻道Den’sTech：「一個不只灣一次，而是兩次的摺疊裝置，是的，the galaxy z trifold，那台看起來像是直接從科幻電影裡走出來的，手機平板混合機，可能很快就會正式登場。」

據傳新機需要先摺疊左半側，才能摺疊右半側機身，配備10吋內頁螢幕與6.5吋外螢幕，電池容量預估5600mAh，預計12/5正式發表，首波發售地點可能僅限韓國與部分亞洲市場，售價落在3000美元，約93354台幣。

華為則在11月搶先上市，機身採用玄武結構設計，抵抗撞擊與磨損，華為全新摺疊旗艦MateX7將在這個月25日發表，傳出在核心配置上有大幅升級，網路上已經開放預訂，一共有5款配色選擇。比性能、比外觀，技術創新不斷推陳出新，讓智慧型手機智能更加升級。

