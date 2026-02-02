踢館國民黨下辯論挑戰 高揚凱轟：鄭麗文「把國民黨變成統促黨」

抗議國民黨變成統促黨，民進黨台北市議員參選人、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱赴國民黨向鄭麗文下挑戰書！ 圖：高揚凱辦公室提供

[Newtalk新聞] 停辦9年的「國共論壇」即將於明（3日）在北京登場。民進黨台北市議員參選人、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱今（2）日上午前往國民黨中央黨部前踢館，強烈抨擊國民黨主席鄭麗文親中路線，直言「我身後的不知道是國民黨黨部，還是中共統戰部」，並怒轟鄭麗文已把國民黨「變成統促黨」。

高揚凱指出，鄭麗文上任僅三個月，就迫不及待派遣國民黨副主席 蕭旭岑 率團赴中，形同向中國「磕頭、朝貢」，只為鋪路其所期待的「鄭習會」。他質疑，鄭麗文究竟是國民黨主席，還是統促黨主席。

高揚凱表示，中共已明確對外宣示，若「國共論壇」與「鄭習會」要能成行，國民黨必須完成三項任務，包括杯葛軍購預算、放棄中華民國體制，以及阻止台美建立穩定供應鏈、也就是擋下台美關稅協議。

他進一步提到，鄭麗文對中共的回應可總結為「四不一沒有」，也就是「不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關稅，以及沒有台灣繁榮」。他直言，國共論壇的重啟，具體顯示鄭麗文所掌控的國民黨中央，已淪為中共在台灣的代理人，更成為中共武統台灣的急先鋒。

高揚凱強調，軍售預算攸關台灣安全，中華民國體制是台灣的尊嚴，台美關稅協議則是台灣未來繁榮的基礎。為了台灣的安全、尊嚴與繁榮，任何人都有責任站出來，立即扭轉鄭麗文親中、急統的危險錯誤路線。

此外，高揚凱也點名台北市長蔣萬安，質疑其身為國民黨最重要的縣市首長，又自稱是「中華民國台北市長」，卻長期選擇「不沾鍋」。他要求蔣萬安清楚表態，是否支持軍售預算、是否捍衛中華民國體制，以及是否接受台美關稅協議，並呼籲蔣萬安不要再迴避，為台灣的安全、尊嚴與繁榮勇敢站出來。

他接著痛批，鄭麗文為了促成「鄭習會」，甘願「認賊作父」，把中共當成自己的「親人」。他強調，兩千三百萬台灣人民才是真正的家人，並高喊「台灣是台灣，中國是中國」，面對威脅必須團結一致，守護台灣的自由與民主。

最後，高揚凱要求鄭麗文正面回應台灣社會的質疑，不要躲在中共羽翼之下，並當場拿出辯論挑戰書，要求與鄭麗文進行公開辯論。他高呼「守護台灣、台灣加油！」並強調「台灣是台灣、中國是中國、台灣中國、一邊一國」。

