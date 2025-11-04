踢館大全聯！前立委買到爛地瓜找嘸客服怒了

▲前立委高嘉瑜在大全聯買到爛地瓜，打客服又不通，今（5）日將怒踢館抗議。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 前立委高嘉瑜昨晚發文怒控，她在大全聯買到爛地瓜，因為不是一次、兩次，她已忍無可忍，打客服也都不通，還連續轉接5次，她決定今（5）早將到內湖大全聯怒踢館抗議，更痛批，大全聯一家獨大吃定消費者，蔬果品質每況愈下，還越來越貴。

高嘉瑜昨發文指出，晚上在大全聯買了一包栗子地瓜，切開發現竟然都爛掉了，自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴，擺明一家獨大吃定消費者。

高嘉瑜痛批，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜，本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服，轉來轉去，一直叫她撥打其他電話，一共撥打了5隻不同的電話號碼，全部都是大全聯語音叫她打的，還說服務時間到晚上9點，但怎樣都接不到客服人員，最後電話竟然被自動掛掉，大全聯的客服真的是太差勁了。

廣告 廣告

因此，高嘉瑜也決定今早10時將到內湖區舊宗路一段的大全聯門口踢館，同時更狠批，大全聯現在賣的鮮奶品牌比以前大潤發的時候少很多，幾乎都只有兩、三種品牌在架上，很多物美價廉的蔬果都沒了，變成又貴品質又差的東西，真的是整間都是雷；而她以前也質詢過，日本的民生物資相較於台灣就便宜很多。

對此，許多網友紛紛附和表示：「台灣的牛奶、菜價、肉價都被大賣場抬得太高」、「土城的大全聯東西都比之前大潤發貴很多」、「全聯的包裝水果常常有爛果，態度也超壞」、「大潤發自從跟全聯合併開始，以前從來沒有但全聯屢見不鮮的問題開始浮現，並且越來越多」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為柯文哲叫屈！陳佩琪怒揭中央卡大巨蛋內幕：邪惡無法想像

豬瘟疫情遭爆漏洞百出！盧秀燕保證「尚無其他豬場感染」

曲棍球傳人？段宜康重磅宣布挺馬郁雯！名嘴這句酸爆