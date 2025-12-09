踩到地雷股，慘賠辛苦錢...投資如何挑選好公司？知名大會計師：從看懂財報開始！

近幾年，國內投資人數不斷攀升，即便台股走勢震盪，但開戶數不減反增，總計開戶數達到1,242萬人之多，且年齡層走向年輕化趨勢，此時更得要小心投資、勤做功課，若不想總是盲目在股市中打轉，投資變「投機」、踩到地雷股，慘賠辛苦錢，而是更有底氣地投資一間好公司，那麼，首先你必須要有判斷的能力，第一步就從「看懂財務報表」開始。

揭開企業獲利面紗靠財報 「損益表是外在美、資產負債表是內在美」

知名會計師張明輝出版的《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》，四年歷經50幾刷，銷售超過五萬本，張明輝會計師執業幾十年，曾任資誠聯合會計師事務所所長、資誠企業管理顧問股份有限公司董事長。他以淺顯易懂的方式帶領財報初學者入門，看懂一家企業的「基本面」，有別於一般人對會計印象「艱澀難懂、枯燥乏味」，僅止於提供給專業人士的工具書；他反倒以輕鬆口吻搭配時事、佐以財報數據，讓一般財經小白也能快速進入財報這堂課，並善用財報挖掘投資機會。

對投資人來說，從財報數字中，了解公司的產業特性、負債狀況、獲利品質、經營者的能力和心態，甚至企業文化，進而推演未來公司的發展性，從而協助股民判斷當下是否可以買入或賣出。事實上，不論是企業老闆或投資人，最愛看損益表，因為可看出有沒有賺錢。

不過，張明輝說，「當一間公司有問題時，你只看損益表，那會非常危險。」因為損益表是可以被修飾的。

損益表只能表現出企業的外在美，而資產負債表卻能反映出企業的「內在美」。然而，為何要看懂資產負債表？他舉例來說，一間公司主要的財產就是為了賺錢，要賺錢，需要利用財產到4大科目，一、不動產或廠房設備；二、存貨；三、應收帳款；四、現金。資產負債表可讓投資人瞭解，一間公司的資源配置是否恰當、以及真正的獲利能力等指標。

張明輝進一步補充說，報表還能看出一間公司的老闆在想什麼，經營聚焦的企業，不會進行太多「非本業的投資」；換言之，一間公司的總資產佔上述4大科目的比重越高，代表這間公司的經營狀況越穩定。

企業經營的主要目的，除了為企業賺錢，更要讓投資人真正賺錢｜攝影：莊永鴻 Oliver J. Studio

經營企業的終極目的：幫股東賺錢

企業的經營優劣和獲利能力可直接反映至股價，投資人關注股價天經地義，不論是長期投資的股利收入或短期投資的資本利得，相同目標都是希望能「賺錢」。但張明輝坦言，「相對歐美企業，台灣老闆反而不太大方。」台灣人經營公司思維是要賺錢，歐美企業是要「幫股東賺錢」，兩者差在哪？

「一是幫公司賺錢、另一是幫股東賺錢。」張明輝認為，企業經營的主要目的，除了為企業賺錢，更要讓投資人真正賺錢。台灣多數股民很關心「殖利率」話題，其實是個笑話。

台灣人股息怎麼分？多數企業是從今年賺錢金額，撥分部分比例給股東，剩下留在企業內，對外說法是，保留的資金會用在新的投資項目，「但投資多少也沒人知道，這是台灣企業的習性」張明輝直言。

台灣人總以殖利率比美國人高為自豪，但美國人談的是發還股東金額，除了股息還包括股份買回。他解釋，股份買回是指，將發行在外的股份買回註銷，會讓公司股份逐漸減少，如此一來，公司以後即使獲利不能增加，也會因為股份變少，使EPS（每股盈餘）年年增加，進而股利也可以增加，股價於是不斷上漲。

短期投資人士可賺入資本利得、長線投資的退休人士也能坐領股息，實現真正替股東賺錢。

企業經營者、投資人都應該擁有看懂財報的技能

《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》這本書的誕生，其實源自於商周CEO學院課程的精華，張明輝原本認為，對多數人來說，會計是一門難懂的學問，沒想到一出版大獲好評，張明輝說，寫這本書有兩大目的:

一、培養讀者看報表的興趣跟能力，事實上有個很有趣的現象，很多人即使念過會計，沒看這本書也不知道怎麼看財務報表，因為不懂得怎樣從財報抓到關鍵數據。

二、希望能夠讀過這本書後，在看財務報表時，能了解哪個地方怪怪的，並從中挑出詭異之處，擁有看懂財報能力，對投資、管理能力都有幫助，他希望從投資人角度，清晰了解如何看報表，但除此之外投資並不容易，除了財報更要同步增進產業知識。

簡言之，看懂財報、打通財務任督二脈，你就能在經營或投資上撥雲見日。

※ 本文獲《Kobo Blog》授權轉載，原文：《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》：揭開企業獲利面紗從看財報開始，教你如何挑選一間好公司





責任編輯：高郁捷

核稿編輯：張勝宗





