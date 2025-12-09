踩到地雷股，慘賠辛苦錢...投資如何挑選好公司？知名大會計師：從看懂財報開始！
近幾年，國內投資人數不斷攀升，即便台股走勢震盪，但開戶數不減反增，總計開戶數達到1,242萬人之多，且年齡層走向年輕化趨勢，此時更得要小心投資、勤做功課，若不想總是盲目在股市中打轉，投資變「投機」、踩到地雷股，慘賠辛苦錢，而是更有底氣地投資一間好公司，那麼，首先你必須要有判斷的能力，第一步就從「看懂財務報表」開始。
揭開企業獲利面紗靠財報 「損益表是外在美、資產負債表是內在美」
知名會計師張明輝出版的《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》，四年歷經50幾刷，銷售超過五萬本，張明輝會計師執業幾十年，曾任資誠聯合會計師事務所所長、資誠企業管理顧問股份有限公司董事長。他以淺顯易懂的方式帶領財報初學者入門，看懂一家企業的「基本面」，有別於一般人對會計印象「艱澀難懂、枯燥乏味」，僅止於提供給專業人士的工具書；他反倒以輕鬆口吻搭配時事、佐以財報數據，讓一般財經小白也能快速進入財報這堂課，並善用財報挖掘投資機會。
對投資人來說，從財報數字中，了解公司的產業特性、負債狀況、獲利品質、經營者的能力和心態，甚至企業文化，進而推演未來公司的發展性，從而協助股民判斷當下是否可以買入或賣出。事實上，不論是企業老闆或投資人，最愛看損益表，因為可看出有沒有賺錢。
不過，張明輝說，「當一間公司有問題時，你只看損益表，那會非常危險。」因為損益表是可以被修飾的。
損益表只能表現出企業的外在美，而資產負債表卻能反映出企業的「內在美」。然而，為何要看懂資產負債表？他舉例來說，一間公司主要的財產就是為了賺錢，要賺錢，需要利用財產到4大科目，一、不動產或廠房設備；二、存貨；三、應收帳款；四、現金。資產負債表可讓投資人瞭解，一間公司的資源配置是否恰當、以及真正的獲利能力等指標。
張明輝進一步補充說，報表還能看出一間公司的老闆在想什麼，經營聚焦的企業，不會進行太多「非本業的投資」；換言之，一間公司的總資產佔上述4大科目的比重越高，代表這間公司的經營狀況越穩定。
企業經營的主要目的，除了為企業賺錢，更要讓投資人真正賺錢｜攝影：莊永鴻 Oliver J. Studio
經營企業的終極目的：幫股東賺錢
企業的經營優劣和獲利能力可直接反映至股價，投資人關注股價天經地義，不論是長期投資的股利收入或短期投資的資本利得，相同目標都是希望能「賺錢」。但張明輝坦言，「相對歐美企業，台灣老闆反而不太大方。」台灣人經營公司思維是要賺錢，歐美企業是要「幫股東賺錢」，兩者差在哪？
「一是幫公司賺錢、另一是幫股東賺錢。」張明輝認為，企業經營的主要目的，除了為企業賺錢，更要讓投資人真正賺錢。台灣多數股民很關心「殖利率」話題，其實是個笑話。
台灣人股息怎麼分？多數企業是從今年賺錢金額，撥分部分比例給股東，剩下留在企業內，對外說法是，保留的資金會用在新的投資項目，「但投資多少也沒人知道，這是台灣企業的習性」張明輝直言。
台灣人總以殖利率比美國人高為自豪，但美國人談的是發還股東金額，除了股息還包括股份買回。他解釋，股份買回是指，將發行在外的股份買回註銷，會讓公司股份逐漸減少，如此一來，公司以後即使獲利不能增加，也會因為股份變少，使EPS（每股盈餘）年年增加，進而股利也可以增加，股價於是不斷上漲。
短期投資人士可賺入資本利得、長線投資的退休人士也能坐領股息，實現真正替股東賺錢。
企業經營者、投資人都應該擁有看懂財報的技能
《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》這本書的誕生，其實源自於商周CEO學院課程的精華，張明輝原本認為，對多數人來說，會計是一門難懂的學問，沒想到一出版大獲好評，張明輝說，寫這本書有兩大目的:
一、培養讀者看報表的興趣跟能力，事實上有個很有趣的現象，很多人即使念過會計，沒看這本書也不知道怎麼看財務報表，因為不懂得怎樣從財報抓到關鍵數據。
二、希望能夠讀過這本書後，在看財務報表時，能了解哪個地方怪怪的，並從中挑出詭異之處，擁有看懂財報能力，對投資、管理能力都有幫助，他希望從投資人角度，清晰了解如何看報表，但除此之外投資並不容易，除了財報更要同步增進產業知識。
簡言之，看懂財報、打通財務任督二脈，你就能在經營或投資上撥雲見日。
▶▶大會計師手把手帶您—讀財報、懂經營、做投資◀◀
【最賺錢的財報數字課】早鳥優惠倒數中☛立即報名
《大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版‧全新案例】》☛立即購書：商周store、博客來
※ 本文獲《Kobo Blog》授權轉載，原文：《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》：揭開企業獲利面紗從看財報開始，教你如何挑選一間好公司
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
看更多商業周刊內容
符合2個指標，做假帳機率高達9成！知名會計師：玩數字遊戲，財報也找得到端倪
一間公司連年賺錢，怎麼會發不出現金股利？知名會計師：細節藏在現金流量表裡
張忠謀給管理者的3堂財務課：財報不是只看「利潤」就好
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 40
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 10
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
載板「這檔」11月營收摔近3月最低！外資、投信聯手出貨逾3千張 國家隊捧1.6億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（8）日收28,303.78點，漲322.89點或1.15%。八大公股昨日賣超30.49億元，其買超前十大個股，包括3檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 2
【Yahoo早盤】台股跌近百點 分析師林漢偉：台積電穩住可收小紅
台股今（9）日早盤延續昨日氣勢，指數一度開高站回2萬8之上，但盤中迅速轉弱翻黑，跌近百點，市場氛圍轉為觀望。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日大盤關鍵掌握在台積電（2330）身上，只要台積電撐住，預估終場小紅機率仍在。Yahoo奇摩股市 ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話