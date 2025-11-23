踩到我的腳！北捷車廂內婦突亮刀 險刺乘客脖

白髮婦人不滿被男乘客踩到腳，她突然從包包內掏出水果刀，指著對方脖子。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



北捷昨天（22）晚上11點多發生亮刀衝突，一名白髮婦人不滿被男乘客踩到腳，她突然從包包內掏出水果刀，指著對方脖子，差三公分就會濺血，捷警獲報到場，立刻強拉婦人下車，會面臨怎麼樣的罰則？

北捷上有婦人亮刀。被害人vs.亮刀婦人vs.乘客：「不要不要不要這樣，（你再過來一點啊），『我就是敢。』」

這一幕真的嚇壞所有乘客，白髮婦人怒氣沖沖，刀就指著男乘客脖子。被害人vs.亮刀婦人vs.乘客：「（你再過來一點啊，你過來），『我就是敢』，不要不要。」

她跟一旁拿手機的男子，誰也不讓誰，但其他乘客可是心驚膽戰，現場氣氛緊張，所有乘客都散開，立刻通知捷警到場。

員警vs.亮刀婦人：「先下來一下，先下來再說，下車再講，（安啦安啦），幹嘛啦我幫你看一下。」

儘管警方來了，婦人還想要反抗，他被員警強拉出車相，還是緊抓著包包，因為水果刀就藏在裡頭，但是她怎麼會跟另外一名乘客爆發衝突。

北捷亮刀衝突發生在22號晚上11點多，一名女子上車之後不滿被另外一名男子踩到了腳，她氣得從包包裡面掏出水果刀攻擊，差一點就讓對方受傷。

水果刀就距離男乘客不到3公分，男乘客表示自己根本沒有踩到她，但58歲婦人就是不滿，才會亮刀喝斥想要恐嚇對方，儘管沒有人受傷，但根據大眾運輸法規定，攜帶危險物品進入捷運範圍，如果沒有妥善包裝，最高可以開罰100萬。

而婦人的行為已經觸犯恐嚇罪，她這回因為腳被踩就拿出刀械，想跟對方理論，用錯方法，除了有刑責還會被開罰。

