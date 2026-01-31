踩到政治紅線？！靖國神社辦活動觸怒小粉紅 官方急發道歉聲明滅火

寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）在全球都有相當數量的粉絲，而官方日前網站頁面出現將在東京靖國神社舉辦PTCG體驗活動，敏感地點立即引發中國小粉紅的憤怒；寶可夢官方發出中日雙語聲明道歉，並表示不會舉辦這場活動，也會強化活動資訊的審查機制。

據了解，這項原定在靖國神社舉辦的活動，是針對小朋友的卡牌體驗活動。但因為靖國神社供奉自明治維新以來為日本戰死的軍人與軍屬，觸動了小粉紅的敏感神經，在微博上痛罵寶可夢公司「親手摧毀多年累積的品牌形象」、「是否已放棄中國市場」。

廣告 廣告

該活動引發小粉紅不滿。圖／翻攝自微博

寶可夢公司發出聲明道歉，指出活動本就不宜舉辦，但因確認流程疏漏而被錯誤刊登，公司也在發現問題後已第一時間刪除相關內容，該活動亦確定取消，並對因此收到的各方意見與批評致上誠摯歉意。

寶可夢公司強調，未來將從根本上強化活動資訊的審查制度與確認流程，防止類似問題再次發生，並重申將秉持「用寶可夢連結世界」的理念，確保所有地區的玩家都能擁有良好的體驗。

寶可夢官方發出道歉聲明。圖／翻攝自寶可夢corporate網站

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

大苑子「石虎柳丁」引爭議 董座道歉聲明曝光

《寶可夢傳說Z-A》發售倒數！ 各店特典懶人包這裡看

《精靈寶可夢》竹蘭、《超時空要塞7》米蓮聲優櫻井智病逝 享年53歲