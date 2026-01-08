踩到紅線？貓貓蟲咖波聯名屌面人挨批「受眾都噁男」網戰翻 宣布合作中止

貓貓蟲咖波宣布和屌面人合作，掀起網路論戰。（翻攝Threads）

知名插畫家亞拉推出的原創角色「貓貓蟲咖波」，是LINE貼圖的人氣IP，周邊商品大受歡迎，也和許多其他熱門IP聯名。然而近日咖波的官方社群宣布，將與另一個台灣原創IP「屌面人Lanparman」聯名推出周邊玩偶，卻在社群遭部分網友砲轟、掀起論戰，咖波官方認為討論已偏離創作初衷，宣布合作中止。

屌面人是誰？

「貓貓蟲咖波」昨（7日）在官方Threads帳號發文寫道：「這算是咖波最屌的聯名嗎？屌面人x貓貓蟲咖波」，預告以咖波外觀設計的屌面人玩偶將在9日開賣。

「屌面人」是以男性生殖器為造型設計的插圖角色，雖以性器官為主要創作靈感，但作品風格卻是走搞笑、童趣的路線。根據台灣文博會介紹，「屌面人」品牌猶大吉吉企業社經營，融合幽默與藝術，挑戰視覺與文化界限。致力推廣多元價值與開放態度，鼓勵社會包容與理解，讓世界充滿更多愛與連結。

屌面人為台灣原創IP。（翻攝Threads）

咖波挨轟噁心 網喊刪貼圖

不過因為屌面人是以生殖器為外觀，在咖波宣布合作消息後引發網友抨擊，有人直接發文開轟「咖波的受眾都是噁男才敢這樣出聯名商品是嗎？真的讓人反胃嘔嘔嘔嘔」，引發各方論戰，有網友贊同附和說道：「怎麼越來越多品牌現在都在噁啊」「我是很喜歡咖波…咖波不要這樣好嗎…？！這商品會不會太噁…」「很多怪男都超愛用咖波」，甚至還有人說要刪掉別人送的咖波貼圖。

咖波和屌面人聯名，有網友怒批「受眾都是噁男」引熱議。（翻攝Threads）

粉絲力挺反批「毀掉創作價值」

支持咖波的一派則反擊：「都2026為何還要害怕性器官，文案應該也沒有用任何淫穢字眼？不知道反感在哪裡？感覺現在的人越活越倒退」「這篇文是在毀掉創作價值嗎？」「喜歡就買 不喜歡就不要買 對很多人來說有這麼困難嗎」。

但也有人雖非屌面人和咖波的粉絲，也不認同原po的說法：「1.屌面人算是諷刺性器官而非陽具崇拜，尤其這詞彙本身就是貶低的語境 2.我不喜歡屌面人，我也覺得大雕燒蠻噁的，但直接污名化兩個IP的TA貼個『噁男』標籤的人，我認為是另一層面的噁心」「我其實覺得好像不用撻伐這個，屌型玩具也是有他的受眾⋯⋯不過受眾不是我們而已」。

咖波和屌面人聯名，引發不同意見網友論戰。（翻攝Threads）

合作緊急中止 留言區各方戰翻

對於合作引發各方論戰，「貓貓蟲咖波」官方帳號7日深夜宣布，咖波和屌面人留意到，近期圍繞本次合作的討論已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解，「經雙方充分溝通後，決定終止本次合作。感謝大家的關注、支持與寶貴意見。」

合作因為網友撻伐而破局，有些人感嘆：「居然真的吵到下線......我以為台灣是尊重創作自由的呢，原來我們跟中國的創作圈也沒什麼兩樣嘛」「罵的根本不是本來的消費群」「如果這樣的惡意圍剿成為常態，那未來少了創意與多元 其實一點都不意外」，甚至也有不少女性粉絲表示欣賞屌面人的創作，「如果無法欣賞 那就別買別欣賞別看，有需要各種惡意言論嗎？」

咖波宣布合作中止，各派持續在留言區爭論。（翻攝Threads）

但仍有網友表示咖波不該與有性意涵的作品聯名：「如果是IP本來就走惡搞路線我覺得沒問題，但咖波不是小IP了…」「覺得兩邊形象差很多，的確會有人反感正常」「偶爾玩點擦邊黃色梗也就算了，你直接把多年經營的角色變成一根屌？這要女粉或家長粉如何看待…」

