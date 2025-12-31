踩碎命運設限 不倒騎士單車環島

10天時間、騎單車環島一圈，這群人都是癌症病友，也稱他們為不倒騎士。台灣抗癌協會、第13年舉辦單車環島活動，重建病友自信，也希望用這些生命故事、鼓勵更多生命。今年有許多再次參加的病友，甚至有一位、需要長期使用鼻胃管，仍堅持二度參與，騎完全程。

不倒騎士 吳勝傑：「口腔癌四期，舌癌三期。」

鼻胃管隨身攜帶，營養隨時補充，癌症讓生活極不方便，卻沒成為前進阻力。

不倒騎士 吳勝傑：「堅持運動，堅持流汗，堅持抗癌。」

廣告 廣告

吳勝傑的生命與輪胎脫離不了關係，過去30年開聯結車，每天在車上待超過20小時，最好朋友，檳榔、香菸、保力達。個性鐵齒，臉上出現病灶也不以為意，直到醫生下通牒，才讓他願意放掉油門，踩煞車。

不倒騎士 吳勝傑：「(進去醫院的時候 你幾公斤)，135 (他那時候135公斤)，(出來變幾公斤) 64。」

挺過治療黑暗期，珍愛重生生命，連續兩年、參加台灣抗癌協會，10天單車環台之旅，而這也是協會第13年舉辦，但今年一出發，就遇到下雨。

「我們現在要過福隆隧道，因為要趕16點半之前 好不好。」

「給你們顧好不好，我去跟前面 OK。」

不倒騎士 楊正：「很有挑戰性 但是覺得很好。」

不倒騎士 饒家樺：「辛苦一點點 馬上就到了。」

台灣抗癌協會副理事長 何默真：「有一個團隊的感覺，你就比較不會很容易放棄，甚至當你想放棄的時候，我們會有支持的力量，會在後面推著你，你就能夠慢慢 慢慢地，有一點點堅持，然後再慢慢地，達成你自己可以設定的目標。」

「16點40分來這邊集合，聽到嗎，聽到了沒有。」

一看就是車隊老手，詹鵬如十年前第一次參加，現在成為領騎人。

不倒騎士 詹鵬如：「指揮車隊的時候，當然會看起來很兇的樣子 對不對，當時他們不知道，但是事後他們會發現到就是說，越了解騎行的那些理念的話，他們就會了解說，我是為他安全著想，我是一個好人。」

2006年，確診鼻咽癌，走過不願回首的艱辛路，內心反而燃起使命。

不倒騎士 詹鵬如：「得癌症的 有時候他，離不開他的心理的障礙，如果沒有把他帶出來，他可能就悶在那邊 都不出來，(過去)創會理事長帶我出來，我也要試著去帶其他人出來。」

總長1100公里，38人騎完全程，沿路就像人生起起落落，但相信意志力、奮力往前踩，能再次看見自己、生命沒有極限。

更多 大愛新聞 報導：

補冬熱量適可而止 維持代謝率不發胖

好手藝推廣素食 弘法利生兼顧家計

