踩穩淨零轉型腳步！建築使用碳排、蘊含碳排一次懂

追求永續發展已成為世界各國努力的目標，而在邁向淨零碳排的路上，建築產業扮演著關鍵角色。對多數人來說，「碳排放」可能還是個模糊的概念，特別是談到建築的「使用碳排」與「蘊含碳排」時，常常讓人一頭霧水。此次透過淺白的方式讓大家一次搞懂這兩個碳排來源，進一步了解人們可以怎麼做才能為地球盡一份心力。

一、什麼是使用碳排？

「使用碳排」指的是建築物在使用階段產生的碳排放，也就是從建築蓋好、開始使用之後，所消耗的能源所產生的碳排放。舉例來說包括冷氣、暖氣的耗電；照明設備的用電；電梯運作；插電式設備如電腦、冰箱等日常使用。這些用電行為大多來自火力發電，而火力發電會排放大量二氧化碳，所以這些使用行為間接造成了「使用碳排」。

如何減少使用碳排？

首先，可以在規劃建築的階段時，透過設計打造採光良好的空間，藉此減少白天開燈的能源消耗，搭配使用高效率的空調與LED照明，並透過安裝智慧能源管理系統，讓能源使用更有效率，另外也鼓勵使用再生能源如太陽能，幫助減少使用碳排。

二、什麼是蘊含碳排？

「蘊含碳排」，也稱為隱含碳排（Embodied Carbon），是指建築物從材料開採、生產、運輸、施工、甚至到未來拆除與廢棄物處理整個生命週期所產生的碳排放。舉例來說包括：水泥的生產過程排碳多、鋼筋的冶煉過程耗能高、建材從國外運輸來台的船運排碳、工地施工機具的油耗。即使一棟建築在節能上的表現良好，但如果使用了大量高碳材料，其「蘊含碳排」仍然會非常可觀。

如何減少蘊含碳排？

想要減少建築的蘊含碳排，可以優先選用低碳建材，例如再生鋼材、低熟料水泥，或是選擇在地材料，如此一來可以減少運輸距離；透過推行模組化、預鑄工法，減少現場浪費與成本；設計階段就導入「全生命週期碳排評估」（LCA）。

在打造一棟建築的時候，每一個選擇都可能影響碳排的高低。從空間配置、建材選擇，到建築形式與立面設計，都有能力把碳足跡降到最低。從設計階段如量體設計考慮通風與遮陽，減少冷氣依賴；材料選擇以低碳、再利用、可回收為優先；結合BIM與碳排分析工具，在早期預測碳排趨勢；透過與結構、機電團隊協作，整合節能與低碳設計。

邁向淨零轉型，不只是科技與政策的責任，更是建築產業的使命，無論是使用碳排還是蘊含碳排，每個減碳的設計，都起於對環境的守護。一起從源頭設計出更聰明、更環保的建築，為地球減碳，也為下一代塑造宜居的美好未來。

