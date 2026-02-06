踩辱華紅線…柯南合作我的英雄學院 中國動漫展封殺

中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」(圖)的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企畫。(路透)

中日關係惡化下，中國近日掀起封殺日本動漫「名偵探柯南」的聲浪，理由是與被指「辱華」的「我的英雄學院」推出合作企畫。多家中媒發出評論狠批要求道歉取消，中國多個動漫展相繼宣布封殺柯南，禁止Cos角色入場以及販賣周邊商品。

綜合日本共同社、瀟湘晨報報導，「名偵探柯南」2026年迎來動畫播出30周年，與迎來動畫播出十周年的「我的英雄學院」展開聯動企畫。雙方作者分別繪製對方作品主角的插畫並公開發表。

2020年，「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因而被指「辱華」在中國遭到全面封殺，迄今不能翻身。

「名偵探柯南」與「我的英雄學院」合作的消息傳出後，中國社群掀起對「名偵探柯南」的批判聲浪，這部陪伴許多中國人長大的人氣動漫被捲入「辱華」面臨抵制。

對此，「名偵探柯南」中國地區版權總代理上海新創華文化發展有限公司1月31日晚上發表聲明，強調日本版權方策畫與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容。

不過聲明發出後，日本版權方並未取消與「我的英雄學院」合作，多家中媒發出評論狠批柯南，要求道歉並取消與「我的英雄學院」合作。

官媒環球時報2日發表評論稱，此次事件反映出，日方部分企業與從業人員缺乏對歷史是非的基本辨別力，對中日關係敏感性的認知嚴重不足。評論還稱，針對二戰罪行、殖民傷害、種族歧視等公認紅線，日本企業應建立健全「黑名單制度」，強化審查機制，也亟需加強對員工的歷史觀教育。

與此同時，中國多地動漫展發表聲明，禁止Cos「名偵探柯南」角色入場以及販賣周邊商品。北京IJOY漫展主辦單位4日公告稱，同時禁止兩者相關Cosplay、產品展示及售賣行為。同一時間，天津瞳畫動漫展也發布禁止柯南Cos入場通知；蘭州漫展還同步禁止和服、木屐等日式元素。

社群訊息顯示，中國後續會有更多的動漫展封殺「名偵探柯南」。多個動漫展群組已有人提醒不要再推出相關的Cos、本子（同人漫畫）和谷子（衍生商品）等。

對此，不少中國網友表示，「成天跟立場無關，然後在國內撈錢」、「不是柯南粉，但喜歡看，挑戰底線是不行的」、「王者榮耀聯動柯南的皮膚也應該ban掉」、「他們之前又不是沒幹過，之前出的劇場版都忘了嗎」、「支持！不能無底線！」、「還有寶可夢」、「是柯南粉，但如果立場有問題，必須棄掉」。但也有網友說，「你要這麼說，是不是要把王者榮耀也抵制了？就不信你們能抵制」。

