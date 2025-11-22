踩進邱議瑩大本營！林岱樺：高雄每寸土地都是市民的本命區

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺今天（22日）挺進旗山造勢，被認為是踩進對手、綠委邱議瑩的本命區。對於為何選在旗山造勢，林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉。

林岱樺。（圖／中天新聞）

被媒體問及，為何選大旗美地區當造勢的第二站？林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始。三山當中第一個她選在岡山，就是因為在台美關稅問題當中，整個扣件業金屬相關產業的重災區，特別是在大岡山地區。至於大旗美地區，則是受到天災摧殘，去年不該發生的水災竟然出現在大旗美區。

林岱樺棋山造勢湧入2萬人相挺。（圖／中天新聞）

林岱樺指出，剛才她在演講中也清楚提到，觀光休憩產業要有整體性的規劃，非法傾倒垃圾的問題，不只重罰而已，還要重賞，對於能夠提供破案線索的人重賞一百萬，而且也要清楚地指定業者到合法的堆置掩埋場。

林岱樺說，大旗美地區好山好水，過去可能「美人沒美命」，未來她會引進無人公共巴士，而這個案子其實早就已經在美濃的路線做實驗了，經濟部有補助相關的費用，已經是進入到可行的階段，只要做整體規劃的路線，道路拓寬、路燈點亮，這個無人公車就是一個亮點，帶著大家走入大旗美地區的觀光路線。

林岱樺。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺強調，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是岱樺心心念念的故鄉，只要為了故鄉打拚，血液就會沸騰。

