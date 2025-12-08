踩點4次、17斷點接應 高雄行刑式凶殺槍手正面曝光

警方還原發現槍手楊云豪事前踩點4次、燒車滅證，並透過17處斷點接應一路逃至屏東偷渡。翻攝畫面





高雄左營8月22日清晨發生一起震撼案件，51歲通緝犯羅天義外出遛狗時突遭行刑式槍殺，近距離被射擊16槍、倒臥血泊中喪命。然而，比命案本身更令人震驚的，是警方事後還原的犯案流程──從踩點、進場、行刑，到滅證、變裝、17處斷點接應，再一路逃到屏東偷渡，整起犯案幾乎如同一部精心編排的犯罪電影。

警方調閱路口監視器後發現，槍手楊云豪並非臨時起意，他在案發前的8月15日至17日期間，至少四次駕車路過羅男住處，每一次的時間點都不同，彷彿在測試最好下手時機、動線與出入口的位置。更令人側目的是，犯案車輛在案前就被刻意停放於嘉義殯儀館製造斷點，並預先在高雄半屏山後巷藏放汽油，顯示所有細節都被事先規劃。

警方調查，在案發當天凌晨，楊嫌從嘉義南下，先躲在附近的半屏山巷弄內待命，清晨5時50分悄悄將車停在羅男住處旁。6時51分，他抓準羅男獨自走到無人處時近距離開槍，短短幾秒內連射16發，5發命中頭、頸與胸口等要害。羅男一度試圖逃跑，但不到數秒便倒地失去生命跡象。

真正驚人的，是槍擊後的「逃脫動線」。

警方還原楊嫌離開現場不到20分鐘，就駕車前往橋頭偏僻地點，把作案車與槍枝全部縱火燒毀；接著跳上早就安排好的接應車輛，一路沿著既定路線，從高雄、台南、嘉義、彰化北上桃園，再回切至屏東，由多名共犯輪流接送、藏匿、換車、變裝。整段逃亡路線長達數百公里，共設置 17 處斷點、13 輛接應車、31 名關鍵人員。

每一個斷點都像電影中的分鏡，彼此銜接，毫無多餘動作。一旦任一環節失誤，整個行動都會崩塌。更令人訝異的是，策劃這起凶殺的幕後主嫌范嘉榮在案發 30 分鐘後就從桃園機場搭機飛往柬埔寨，動作俐落得像是早已安排的「逃亡計畫」。

左營分局分局長謝承甫分析：「這不是一場一般的報復，而是一個完整的犯罪工程。」偵辦的警方指出，本案具高度組織性，背後極可能涉及黑幫與毒品利益衝突。

高雄市警方成立專案小組後，連續召開 52 天會議、動員近千名警力，最終查出本案涉及五大犯罪架構，並查扣 7 部車輛、2 支作案槍械。迄今已拘提、帶回超過 30 名涉案者，其中至少 6 核心共犯遭法院裁定羈押，包含協助燒車滅證、接應槍手與安排偷渡等關鍵角色。槍手楊云豪與主嫌范男目前仍在境外，警方已透過刑事局啟動國際合作追緝，全案持續擴大偵辦。

