「踩」花賊！彰化芬園百日草花海遭踐踏 變「癩痢頭」亂象曝

〔記者湯世名／彰化報導〕別當「踩花賊」！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁兩處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，不料有遊客為拍美照而直接踩入花海中，導致花朵被踩爛，至少有12處被頻繁踐踏後變成「癩痢頭」，甚至「開出一條路」，還有遊客直接採摘一整把帶回家，讓原本壯麗的花海景致大打折扣，亂象頻仍。

芬園鄉兩處百日草的地點，分別是寶山國小附近面積約5公頃，以及寶山福德祠旁3.5公頃，是農田二期稻作收割後種植當綠肥，目前適逢大爆發，黃色、粉色、紅色、橘色的花朵堪稱五彩繽紛搖曳生姿，農田彷彿成為五彩畫布，畫面超夢幻，相當壯觀，連日來吸引不少遊客前來賞花拍照。

不料，有人像攝影師與模特兒為拍出置身在花海中的照片，紛紛踏入花海中拍照，花田竟被踐踏出一條路，還有不少百日草被踩爛，花海禿了好幾塊，更誇張的是，竟有遊客大把大把的採摘百日草，讓其他賞花民眾看到傻眼。粗估寶山國小花田有8處被踩爛，寶山福德祠則有4處花田被踩爛，東禿一塊、西禿一塊有如「癩痢頭」，慘不忍睹。

生態攝影師米諾斯指出，有些農田在休耕時會撒上波斯菊或百日草花籽，等到春天時翻入土中作為綠肥；花田是純供大家欣賞的，若每個遊客都恣意在花田中踩踏、摘取，美麗的花海恐怕難以維持。呼籲要有公德心，站在花田外圍拍照，或從高處俯拍，不要走進花田，尊重花農與自然景觀，讓更多人能欣賞到完整的花海。

