踹死身障生遭求償347萬！狠心女照服員判9年人間蒸發 判決出爐恐成一紙空文

台北市陽明教養院永福之家女照服員林玲聲，4年前因陸姓智能及視覺障礙陸姓院生不願如廁，大力踢踹身高僅142公分的陸女頭部致死，刑事部分判刑9年定讞；民事部分，天主教耕莘醫院先行賠償家屬347萬7922元後，轉向受僱人林玲聲追償。士林地方法院勞動法庭判決，林玲聲應全額賠付醫院，不過因林女去年6月就人間蒸發遭通緝，至今未查獲，醫院恐面臨求償無門的困境。

林玲聲2022年5月間在教養院5D寢室內多次以腳猛踹陸女左側頭部，陸女當日下午出現嘔吐症狀送醫急救，仍於同月27日因外傷性顱內出血及缺氧性腦病變不治。

林女始終否認施暴，辯稱監視器畫面僅為拍掉院生抓癢之手，辯護人也主張不可能在短時間內連踢多下，但法院依監視器影像及相關證據，認定她至少踹踢頭部3下，且身為照服員本應細心照料重度身心障礙院生，卻因不配合即施以暴力致死，一、二審均依傷害致人於死罪判處9年徒刑；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

醫院先行墊賠家屬347萬

受害者陸女的父母先前對林女、醫院及陽明教養院提起連帶損害賠償訴訟。法院判決確定後，永和耕莘醫院與陽明教養院簽立協議書分攤賠償金額，醫院已於2025年4月先行支付死者家屬347萬7922元。

通緝未到場 法院判決全額獲准

醫院隨後向林玲聲提告求償。不過士林地院審理期間，林玲聲因逃亡遭通緝、受送達處所不明，法院透過國內公示送達方式完成通知。林女未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀說明。

法官考量刑事與民事確定判決之證據，認定林女施暴與住民死亡之間具備因果關係，醫院作為僱用人，在履行連帶賠償義務後向受僱人求償，於法有據。判決林女應全額支付醫院賠償的347萬餘元，醫院可在提供擔保後聲請假執行。可上訴。



