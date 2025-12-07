踹老闆爆紅！ 陸人形機器人「T800」上市 台幣80萬元起
中國大陸一家機器人公司，推出人形機器人「T800」，這回正式開賣，售價近台幣80萬元起。該公司還發布一段宣傳片，當中T800機器人與自家老闆對戰，還把老闆踹倒，在網路上爆紅。另外浙江杭州，當局與科技公司合作，推出一款交通指揮AI機器人，現在已經現身杭州街頭。
人形機器人技術正迅速發展，展現出令人驚嘆的多樣化功能與應用場景。中國大陸深圳眾擎科技公司最新推出的T800人形機器人，不僅能展示各種武打姿勢，還能一腳將人踹倒在地，售價從人民幣18萬元（約新台幣80萬元）起。同時，在杭州街頭出現的「杭行一號」AI交通指揮機器人及特斯拉即將量產的Optimus人形機器人，都顯示AI機器人融入人類社會的時代即將來臨。
中國大陸深圳眾擎科技公司推出的最新人形機器人T800引起廣泛關注，這款機器人身高173公分、重約75公斤，體型相當於一個成年人。T800展現出各種帥氣的武打姿勢，甚至能一腳將門踢破，動作非常有人味。眾擎機器人官方微博發布了一段機器人對戰自家CEO的影片，標題寫道「T800：踹老闆是私人恩怨」，在網路上迅速爆紅。
該公司老闆親身體驗後強調，如果不戴護具，絕對沒人撐得住這樣的衝擊力。當被問及是否會有下一期測試影片時，老闆幽默回應有下一期，但不保證測試完還活著。目前眾擎T800已正式開賣，提供從基礎版到Max旗艦版等四種型號，售價從人民幣18萬元起，約相當於新台幣將近80萬元。
隨著技術日益成熟，機器人的應用已擴展到各種領域。在大陸浙江杭州市街頭，一個名為「杭行一號」的AI機器人正在指揮交通。警官張萬哲表示，這款機器人很少犯錯，目前的識別效率非常高。杭行一號外觀擁有類似反光背心的塗裝，頭戴警帽，能依照號誌指揮交通，還能透過科技即時發現違規情況。雖然目前「杭行一號」仍處於實習階段，但未來很有機會被部署在交通要道上。
美國電動車大廠特斯拉也持續積極布局人形機器人Optimus的發展。特斯拉官方在X平台上公布了Optimus的最新跑步影片。無論是跳舞還是跑步，這些動作已經難不倒Optimus。特斯拉預計明年就會開始量產Optimus。隨著這些先進機器人技術的發展，AI機器人融入人類社會的時代無疑即將到來。
