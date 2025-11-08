一踹而紅！Fumi姨重現飛踢名場面 網讚：太可愛

Fumi阿姨重現飛踢神功，引發網友熱議。（圖／Fumi阿姨 IG)





先前在北捷，因優先席發生衝突事件，其中一踹而紅的Fumi阿姨，近日她受邀替電商平台做線上宣傳，重現飛踢神功，讓看完影片的網友全都大爆笑。

黑色長髮、清秀臉龐，一身黑洋裝掩飾不了健壯身材。不過突然獻上猛的一踢，這場景是不是似曾相識。

Fumi阿姨：「幫我拿一下，謝謝。」優雅撩裙，起身踹飛逼讓座的老婦人，你肯定沒看錯。她就是今年10月初，捷運踹人案的當事人，張姓乘客自稱Fumi阿姨 ，當初因為這一腳，在網路上一炮而紅。

Fumi阿姨：「我覺得真的是那個角度，可以再給我調整一下，拍得有點胖。」

現在更被電商平台與便利商店看上 ，邀請她重返鏡頭宣傳活動，重現踹人經典名場面，更把鍵字設為「Tcry one more time」，大玩諧音哽，影片一出，更引來大批網友朝聖，說實在太強了，還有人說 Fumi阿姨超級可愛。

Fumi阿姨在捷運上這一腳 ，更為自己成功踹出知名度。

