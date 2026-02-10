踹飛北捷甩袋逼讓座嬤！法院認不符正當防衛 Fumi阿姨遭罰4000元確定

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

去（2025）年9月在台北捷運信義安和站爆發座位衝突的「Fumi阿姨」，因出腳踹飛73歲曾姓婦人遭警方依《社會秩序維護法》裁罰6,000元。她不服提起異議，新北地院近日裁定撤銷原處分改判4,000元，全案確定，不得再抗告。

2025年9月，Fumi阿姨與73歲曾姓婦人在捷運因座位爆發爭執。(圖／翻攝畫面)

判決書指出，事件發生於去年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭乘捷運時，被曾姓婦人要求讓出優先席，雙方因此爆發口角。過程中，曾女多次以提袋撞擊Fumi阿姨膝部，雙方發生拉扯衝突。Fumi阿姨先以左腳阻擋，隨後再以右腳踹開曾女，畫面被乘客拍下後在網路瘋傳，引發社會熱議。

警方事後依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆」規定，裁處Fumi阿姨罰鍰6,000元。她主張自己遭攻擊，出腳只是為了制止騷擾，屬正當防衛，且雙方均未受傷，不應認定是互毆，請求撤銷處分。

法院審酌監視器畫面與供述後認為，曾女在第四次攻擊時已遭阻擋，並未再持續施暴，侵害已屬過去。Fumi阿姨接續出腳踹人，不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。雖然雙方未造成實際傷害，但彼此確有暴力行為，仍構成「互相鬥毆」。

法官考量Fumi阿姨為初犯，過往素行良好且案發後坦承行為並未再滋擾，認為原裁罰6,000元過重，最終改裁4,000元罰鍰，以維護公共秩序。

