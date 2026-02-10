踹飛北捷逼讓座婦人裁決結果出爐！ 「Fumi阿姨」遭裁罰4000元確定

台北市 / 查厚葦 綜合報導

去年9月發生在台北捷運車廂內的優先席糾紛案，一名73歲曾姓婦人因強逼網紅「Fumi阿姨」讓位，還不斷揮舞包攻擊，Fumi阿姨因此以雙腳將曾姓婦人踹開，事件引發社會熱議。法院依《社會秩序維護法》初裁6000元。經 Fumi 阿姨提出申訴後，新北地方法院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰 4000 元，全案確定、不得再抗告。

回顧事件經過，2025年9月29日下午，Fumi 阿姨於捷運信義安和站車廂內坐在優先席（博愛座），一名73歲曾姓婦人上車後要求其讓座。雙方隨即爆發口角，曾婦情緒激動，多次以裝有金屬容器的提袋撞擊、敲打 Fumi 阿姨膝部。

Fumi 阿姨去年底作客藝人薔薔的Podcast節目《薔栗膠》中還原現場，表示當下根本不知對方意圖，婦人一上車就叫他離開，自己則沒有反應，對方就開始找碴，但她依舊沒回應，不願引起爭端，但對方攻擊不斷，最後忍無可忍才出腳將對方踢開。當時影片被旁人拍下上傳網路，沒想到影片卻引起兩派爭論。自己收到法院裁定書後，並質疑罰金相比過往判例明顯偏高。她與律師認為，當時是因遭受多次攻擊才自衛，並未造成對方受傷，不應被歸類為「互毆」，提出聲明異議，主張自己屬於正當防衛，請求撤銷處分。

法院最新裁決指出，儘管雙方未造成實際身體傷害，但彼此施加暴行的過程明確，仍構成《社會秩序維護法》第87條所規範的互相鬥毆要件。法官認為Fumi阿姨的接續出腳行為，不符合正當防衛的法律要件，但考量Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後坦承行為且未再滋擾，認為原裁罰金額確實過重，最終撤銷警方處分，改裁處4000元罰鍰。

原始連結







