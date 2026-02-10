踹飛強逼讓座老婦 「Fumi阿姨」裁罰4000元 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

去年9月間發生在台北捷運車廂內的曾姓老婦因不滿年輕人未讓「優先席」，以手上包包發起攻擊，強逼讓座，卻遭人稱「Fumi阿姨」的張姓男子一腳踢飛，曾婦也被起底在北市大同區一間超商內鬧事並遭士林地檢署通緝，不過，張男也被警方依違反社維法罰鍰6000元，張男不服提出異議，新北地院簡易庭審理後認定張男行為屬「互毆」，撤銷原處分，改裁定罰鍰4000元確定。

去年9月29日下午，曾婦手持裝有物品的包包及雨傘搭乘台北捷運，而當時車廂中仍有許多空位，但曾婦卻執意坐在優先席上的「Fumi阿姨」張男讓座，曾婦強逼讓座未果後，多次揮動手中的袋子攻擊張男，讓張男暴怒，將隨身物品交給同行友人後，起身將曾婦踢飛到對面位子上，影片曝光後引發討論。

台北市警大同分局認為張男違反社會秩序維護法第87條第2項「互相鬥毆者」規定，處罰鍰6000元。張男聲明異議主張，當時他是係遭曾婦以裝有金屬容器之提袋多次襲擊他的膝部，幾經忍讓仍不斷受其侵擾，始以腳踢之方式阻止騷擾，應屬合法正當防衛之權利行使。而且他們所為均未成傷，難認該當社會秩序維護法第87條第2款規定之互相鬥毆。

法官勘驗監視錄影畫面擷圖認定，曾婦雖多次以隨身物品撞擊張男膝部，但在曾婦第4次以物品對張男施暴時，已遭張男以左腳阻擋，而未見曾婦持續以物品對張男為接續暴行行為，堪認曾婦對張男之侵害已屬過去，而與正當防衛規定之現在不法侵害要件不合，是張男的辯詞，洵非可採。

法官認為，張男稱其遭處分機關本案裁處前，未有違犯社會秩序維護法之非行，且查無張男裁處紀錄，處分機關未及審酌這這個部分，裁處張男罰鍰6000元，容有未洽。異議意旨以處分機關裁處金額過高，請求本院依法酌處，為有理由，自應由本院將原處分撤銷並自為裁定罰鍰4000元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

