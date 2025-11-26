踹一腳爆紅！上節目曝最新裁定 Fumi阿姨「填申訴」：正在審理中

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北捷優先席日前爆發糾紛，一名遭通緝的婦人上前逼網紅「Fumi阿姨」讓位，還不斷揮舞包攻擊，最後被踹飛引起熱議。近日「Fumi阿姨」也在節目上曝光最新進度，透露遭判的罰金，相比以往判例來的高，讓她與律師都覺得不合理，因此有填申訴，正在審理當中。

Fumi阿姨作客薔薔的PODCAST節目《薔栗膠》，還原事發經過，透露當下根本不知對方意圖，婦人一上車就叫他離開，自己則沒有反應，對方就開始找碴，但她依舊沒回應，不願引起爭端，後來對方攻擊，讓她忍無可忍踢了一腳，當下沒有想太多，後來婦人說要叫警察就消失了，自已則坐在位置上，其他乘客也相當冷靜，站務人員抵達時，還友善問是否需要幫忙，讓他以為大家都站同一邊，沒想到影片一出，卻引起兩派爭論。

廣告 廣告

被問到踹那一腳有被罰款嗎？Fumi阿姨表示有，但是她有去填申訴，透露該裁定是自己和律師不認同，認為應該是正當防衛或過當防衛，且律師去翻以往判例的罰金，發現比較高，所以就懷疑是否故意，因此她們有填申訴，目前地院正在審理中。雖然金額沒有很高，但不想坐實對方的控訴，也不願留不好的紀錄，因此才進一步申訴。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷婦惡行又一樁！ 北檢今依故意對兒童犯傷害起訴

議員稱北投旅客服務中心形同閒置 北捷擬評估活化

景美站列車突臨停！ 北捷：旅客按壓緊急斷電按鈕.已恢復

