蹦闆精品代購遭客人控賣假包...對話截圖流出 本人發聲回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

蹦闆從事代購精品數10年。（圖／翻攝自IG）

YouTuber「蹦闆」從事精品代購起家，如今也在業界闖出一片天，近年更跨足自媒體，累積許多粉絲喜愛。近日，有網友指控從蹦闆精品代購店買回去的包包，竟發現是假貨，對此，蹦闆也發聲反駁，強調「從不倚賴不法或灰色管道營運」。

蹦闆昨（20日）曬出與客人的對話截圖，只見客人提到剛買的包包是假貨，聲稱已由其他二手精品店檢驗過，詢問蹦闆如何處理，蹦闆見狀表示他經營國外精品代購數10年，且有實體店面，始終保持誠信、合法經營的原則，販售的商品也都有專業的鑑定資格人員進行重複檢視，皆確認為正品才會對外販售。

最終，蹦闆所販售的包包經由專業第三方再次鑑定，確定是正品，這才還給蹦闆清白，經此一事，蹦闆表示往後若有消費者或是同業，散布不實言論亦或惡意抹黑，都將保留一切法律追訴權。

蹦闆遭控賣假包，後續第三方檢驗機構還他清白。（圖／翻攝自IG）

