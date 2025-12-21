蹭攻擊案流量惹議！ UG創辦人放品牌手搖遭炎上

UG創辦人鄭凱隆緊急關閉社群。（圖／東森新聞）





在這種時候蹭熱度，合適嗎？1219北市無差別攻擊事件，造成3位無辜民眾死亡、15位受傷，不少人前往事發地北車跟誠品南西前送花哀悼，UG創辦人卻拿著一袋品牌手搖飲跟花束，一起放在現場，引發網友質疑是趁亂行銷，發起抵制行動。對此UG回應，至上最深沉歉意。

台北車站M8旁，民眾留下整排鮮花，替1219北市無差別攻擊事件逝者哀悼傷者祈福。不過有網友發現，其中一束鮮花有放連鎖手搖飲品牌UG的字卡，同時地上還有一袋UG的飲料。同時網路上還曝光畫面，中山站有一名男子抱著一束花放在路桿旁，手中還有一袋UG飲料。最後甚至拍了手才離開，仔細看他身上穿著滿板字樣的UG背心，被指認是UG手搖飲的創辦人，知道媒體會拍攝，刻意趁這個時候蹭熱度。

廣告

民眾：「我自己是覺得這樣的行為不是很恰當，因為就是有點像是在賣人血饅頭，有點像是藉著傷痛事件來炒作。」

畫面曝光後，網路上也掀起抵制聲浪，認為這樣的做法相當不可取。手搖飲店老闆也緊急將社群媒體轉為私人，但部分連鎖店的生意恐怕都已經受到影響。

民眾：「最近人潮就會變少，每個人表達心意的方式不一樣，所以也不要太去過度地去說UG怎麼樣。」

對比今昔UG從以往，開店就大排長龍，到現在門可羅雀，網友發起的抵制活動恐怕已經掀起效應，UG也緊急發文道歉，表示因表達不當引發質疑，將虛心接受，並致上誠摯歉意。但社群緊急關閉了貼文的留言功能，此舉更引發網友不滿，品牌趁亂打廣告，行銷巧思變成行銷災難。

