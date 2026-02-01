即時中心／潘柏廷報導

民眾黨台北市中正萬華區市議員參選人吳怡萱，昨（31）日與前主席柯文哲、現任主席黃國昌等人一同在南門市場掃街；就國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤常別「KP」徽章，是否未來有機會支持應佳妤一事，柯文哲則回應，民眾黨在該區僅提名一席，因此唯一支持吳怡萱。對此，應佳妤今（1）日在臉書表態「在中正、萬華，民眾黨的支持者，請唯一支持吳怡萱，我也由衷祝福怡萱高票當選」。

應佳妤母親應曉薇，擔任議員期間涉入京華城弊案，北院裁定其羈押禁見長達1年，直到北院去年（2025）裁定其3千萬元交保，對方才再度重見天日；由於應佳妤近期在社群、母親的選區中正萬華勤跑基層，讓外界解讀是否會代母出戰2026年台北市議員選舉，同時又因應佳妤時常別「KP」徽章，更受到各界高度關注。

廣告 廣告

只是，柯文哲昨日與參選人吳怡萱掃街時，則喊話「民眾黨在中正萬華就只有提名這一席，當然唯一支持吳怡萱」。

對此，應佳妤今日在臉書喊話，請大家不要被刻意的解讀帶著走，「在中正、萬華，民眾黨的支持者，請唯一支持吳怡萱，我也由衷祝福怡萱高票當選」，而自己完全認同怡萱所提出的方向，讓政治回到服務市民本身，這也是中正、萬華藍白共同努力的目標。

「至於外界的各種揣測，我想再說清楚一次」，應佳妤稱，她所配戴的別針，只是向當時在艱難時刻給他們全家溫暖與力量的小草致意，這是她從小被教導的價值，受人點滴，湧泉以報，沒有任何政治算計。台灣社會真的不需要每一件事都被放進選舉的放大鏡裡檢視。

最後，應佳妤又說：「讓我們一起心存善念，把事情做好，真正為中正、萬華的市民努力」。





原文出處：快新聞／蹭柯文哲？別KP徽章成焦點 應佳妤急表態：中正萬華唯一支持「她」

更多民視新聞報導

戰鍾東錦！綠苗栗縣黨部全代會挺陳品安 公職提名改採全民調

青年培力營親授課 賴清德：2025年經濟成長率高達8.63%

先反紅媒後挺紅媒？丁允恭「辦公室打炮自嘲」酸黃國昌引熱議

