蹭熱度炒短線 糊弄縣民

羅東運動公園棒球場正在施作改善工程，預計今年2月底、3月初完工，因中職賽程已在去年排定，確定今年例行賽不會在宜蘭舉行。（李忠一攝）

羅東高工棒球隊在去年黑豹旗大賽過關斬將，成為賽事最大黑馬，不僅讓宜蘭縣民振奮，政治人物看準這份熱潮，順勢提出運動政策，代理縣長林茂盛提及與中職有共識、有機會來羅東運動公園棒球場比賽，讓職棒重回宜蘭再現曙光，孰料被中職冷回「從未申請」，凸顯滿滿的政治動機凌駕於專業考量，讓縣民的期望落空，也讓縣府失去縣民信任。

羅東球場曾經舉辦職棒例行賽，卻因跳電中斷賽事，球員更衣室、場地等設施也引發批評，中職聯盟當時曾以「審慎評估」回應翌年是否還會在宜蘭舉辦例行賽，一晃眼，職棒已在宜蘭缺席9年之久。

9年多期間，中職從4隊再次擴張到6隊，賽事更為緊湊，觀眾數也創新高，棒球再次成為體育界焦點，民國113年底世界棒球12強賽，中華隊擊敗日本隊奪下世界冠軍，更被視為奇蹟之戰。

在中職球隊擴張、球迷與市場回溫之際，宜蘭縣民只能透過電視、網路，或遠赴外縣市才能看職棒。適逢選舉年前夕，羅工棒球隊奪得黑豹旗亞軍，藍綠各陣營都強調對體育的重視，林茂盛也在羅工奪牌翌日在羅東球場宣稱下半年職棒有機會回宜蘭比賽，隨即遭中職會長蔡其昌以「宜蘭從沒申請過」戳破大話。

宜縣府坦言僅能爭取今年熱身賽或補賽機會，但就連這種「縮水版」也未必能達成，與當初林茂盛視察球場誇下的海口形成強烈對比，身為地方首長在論及民生或體育等議題時，應該以務實態度面對，而非趁著黑豹旗熱潮炒作短線。

中職例行賽重回宜蘭的說法，若最後淪為政治、選舉語言，不僅無法重振宜蘭的棒球熱，縣民更可能因為一再的期望落空，磨掉對縣府的信任。