「蹭的難看…」恐攻悼念現場高調現品牌飲料！知名手搖店老闆遭炎上 社群帳號秒鎖私人

北捷隨機攻擊事件後，不少民眾前往台北車站與中山商圈獻花悼念，然而悼念畫面中因出現明顯品牌物品引發網路討論。（鏡報李智為攝）

北捷台北車站、中山站昨（19日）發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、多人受傷，社會震盪未歇。今（20日）陸續有民眾前往北車與中山誠品南西一帶獻花致意，悼念罹難者。不過，其中一段悼念畫面在網路曝光後，卻意外引發輿論爭議。

北捷隨機攻擊後悼念現場為何引發品牌爭議？

有網友在Threads分享悼念現場影片，畫面中可見一名男子手提印有手搖飲品牌標誌 的飲料袋，並將印有相同品牌名稱的花束，放置於悼念區域。影片曝光後迅速被轉傳，遭大批網友炎上。

對於此種行為，不少網友不滿：「欸不是 老闆你連花束上面都要打廣告是怎樣…」「之前就說過不要擺食物會造成困擾了⋯」「這時候打廣告好可怕..」「藉機行銷超噁」「蹭的難看…」「一秒示範老闆親自毀了自己品牌」

男子身分曝光？ 品牌帳號轉為私人

影片發酵後，有網友指出，影片中現身的男子疑似為該手搖飲品牌負責人，並發現其稍早就曾在Threads發布相關照片，文字內容提及「願逝者安息、傷者早日康復」等祈願語句。

該貼文發布後即引發討論，目前相關Instagram與Threads已轉為私人帳號，先前公開的內容也已無法瀏覽，然而品牌方面截至目前仍未對外發表正式說明。

