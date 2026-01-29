蹭過頭？黃士修譏陳菊請辭「終於走了」 下秒竟貼團購連結賣櫻桃網看傻

政治中心／程正邦報導

總統府於昨（28）日正式發布總統令，准予監察院長陳菊請辭並於 2 月 1 日生效。這起重大的政壇人事變動，卻因核能流言終結者創辦人黃士修的言論意外引爆社群戰火。黃士修第一時間在臉書發文譏諷，隨後更在留言區大打個人團購廣告，販售櫻桃與烏魚子，此舉遭大批網友砲轟「吃相難看」、「消費台灣民主前輩換流量」。

潘孟安貼出與陳菊的相擁照。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

惡搞「世間哏」玩過火 網友怒批：良心已死

黃士修在得知陳菊獲准辭職後，於個人臉書和threads寫道：「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在 4 小時內逮捕我，謝謝。」這段發言明顯是在影射 2023 年曾有網友在網上發文「陳菊走了」誤導大眾其去世消息，隨後遭警方送辦的社會事件。

黃士修試圖以幽默包裝嘲諷，但網友顯然不買單。更令輿論譁然的是，他在發布充滿爭議的貼文後，竟隨即在下方留言處置入個人的團購連結，向粉絲推銷高價櫻桃。網友紛紛怒轟其行徑：「消費民主前輩來賣水果，人品真的低劣」、「為了流量和賺錢，連基本的尊重都沒有」，更有網友模仿其口吻反唇相譏：「黃士修終於死了，我是說良心死了。」

黃士修在酸陳菊的發文下方放小額捐款連結，被網友轟「乞丐嗎？」（圖／翻攝黃士修臉書）

民主貢獻 vs. 權力傲慢？臉書留言區成戰場

面對網友細數陳菊在「美麗島事件」及台灣民主化過程中的貢獻，黃士修並未收斂，反而與網友展開對槓。針對民眾留言「沒有陳菊爭取自由，你哪能隨便講幹話」，黃士修回嗆：「你是說陳菊在民進黨執政後，手握權力跟著打壓台灣民主的貢獻嗎？難怪業力引爆。」

部分立場相近的網友支持黃士修的觀點，認為監察院在陳菊任內效能不彰；但大多數輿論則集中批評其「發文蹭熱度，實則賣商品」的商業操作。尤其陳菊因病告假逾年，請辭是基於健康與憲政考量的嚴肅決定，黃士修將其簡化為「玩哏」與「帶貨」的素材，引發網友公憤。

黃士修酸陳菊的貼文下方放團購櫻桃連結，掀起網路論戰。（圖／翻攝黃士修臉書）

陳菊因病請辭 結束數十年政治生涯

事實上，現年 75 歲的陳菊自 2024 年起便因身體欠佳長期請假，期間曾數度提出辭呈，表達希望回歸平民身分養病的願望。隨著總統令正式准辭，這位參與台灣民主運動數十載的指標性人物將正式淡出政壇。然而，原本應是溫馨送別的憲政事件，卻因黃士修的爭議發文，蒙上一層政治口水的陰影。

