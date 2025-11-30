蹭雄女網紅竟是詐團成員 炫富名車被警方查扣

經營服飾店的網紅才到案沒幾天，就因為涉嫌詐欺罪被羈押禁見。（圖／東森新聞）





日前為了推銷服飾店產品，蹭雄女制服被告的吳姓網紅竟然是詐騙集團成員，在屏東縣警方打詐行動中被逮捕，而且還是詐騙集團的高級幹部，被依詐欺罪收押禁見，警方查扣詐團的名車中，包括他平日拍影片炫富的名車，賓士與勞斯萊斯，兩部車加起來就要價3千多萬，他在社群營造年輕多金的人設也因此翻車。

屏東警方兵分多路，12天內瓦解48個詐團查獲197名嫌犯，其中赫然驚見一名網紅也是成員。服飾店宣傳影片：「我有一個夢想，我想要交一個89的男朋友。」

不久之前，自稱挑戰把乖乖牌女生變壞女生，穿雄女制服太過暴露，引發學校不滿並提告違反商標法，主謀是經營服飾店的網紅，才到案沒幾天，就因為涉嫌詐欺罪被羈押禁見，查扣的一堆名車，排滿警局前廣場，其中這部賓士車限量ED1版本，二手價近八百萬元，就曾經在吳姓男子影片中出現過。

吳姓網紅：「基本上我開一年，就會換一部車，預算考量嘛，我也只能買這一台。」

吳姓網紅經常在社群分享自己的名車炫富，對比警局停放的車輛，這部要價2000多萬的勞斯萊斯GHOST也曾經在他影片出現過，警方查扣詐團的證物中，除了名車兩千萬現金，還有不少奢侈品，其中這個LV後背包也是曾出現在吳姓網紅影片中。

吳姓網紅：「目標就是找到更好的材質，更安全的染料，而這裡就是，布料的源頭聚集地。」

出國看展兼採購，當時他就背著這個名牌包，吳姓男子26歲，IG帳號有4.4萬粉絲，在高雄仁武區經營服飾店，經常以名車代步穿戴高價精品，被逮之後外界才知道，在社群營造年輕多金的人設背後，竟是詐騙集團的高級幹部。

