蹭雄女「改造壞學生」網紅不囂張了！涉詐欺扣押勞斯萊斯、遭羈押禁見

記者簡榮良、林盈君／高雄報導

近日，高雄一名擁有4.4萬名粉絲的26歲吳姓網紅，發布一則「把雄女乖學生，改造成壞學生」的影片，要求女生穿上雄女制服，並改造成低胸、露腰、露乳溝等，被高雄女中校方提告。未料，吳男的爭議不僅於此，其到案沒幾天，就被屏東警方找上門，吳男因涉及詐欺罪嫌，遭查扣名車賓士、勞斯萊斯，之後更被法院裁定羈押禁見。

吳姓網紅因涉詐欺，遭警方扣押名車勞斯萊斯，法院裁定羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳男因發布「雄女制服影片」引發爭議，宣稱將制服改造成「8+9」喜歡的類型，變成低胸露腰等，還大膽在校門口取景，遭校方憤而提告，吳男博眼球之外，還囂張表示「不擔心被告，影片至今尚未下架」。而近日，吳男因涉入詐騙集團案件，遭屏東警方找上門，以詐欺罪嫌送辦，除了扣押名車勞斯萊斯、賓士，還被法院裁定羈押禁見。

屏東警方指出，近期配合全國同步打詐行動專案，大動作進詐團掃蕩，共計瓦解48個詐騙集團，並扣押多起資產及虛擬貨幣泰幣達幣、多筆不動產等。其中，吳男的黑色勞斯萊斯，因出現在影片中，懷疑吳男是詐團生態鏈的水房，雖男吳男矢口否認，但從吳男的IG帳號影片，可以清楚看到他駕駛車輛，因此警方先扣押其名下車輛，並將他依違反詐欺等罪嫌送辦。

而吳男因影片引發爭議，恐怕沒有料到，會因此被警方查出涉詐，最後遭法院裁定羈押禁見。該影片曝光後，不少在學生及校友發難反彈，直言看了不舒服，認為使用校名搭配刻板化及貶低設定，讓人有被物化感受，批評聲浪排山倒海而來：「高雄女中的學生有很多種類型，沒有一定要被貼上『乖乖女』的標籤」、「使用特定學生作為噱頭噁心」、「什麼乖、什麼壞？用穿搭定義？邏輯超荒謬」。

而針對影片爭議，雄女校長鄭文儀回應，影片屬未經雄女師生同意，就冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案違反商標法。並再次重申，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意。吳男則回應，作品核心在於「角色反差的創意」，並未意圖貶低任何學校或學生。

