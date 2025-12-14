蹭《賽德克．巴萊》大翻車！中國仇日手法翻新 票房慘不忍睹

電影院示意圖。取自Unsplash



中日關係仍僵持中，中方動作頻頻，12日重新上映台灣抗日電影《賽德克．巴萊》，宣傳上更主打「抗日血戰」等意象，試圖分化台日關係。沒想到電影上下集重映首日票房成績相當慘澹，加起來僅人民幣111萬（約台幣493萬元），上座率僅1%、1.2%。

《賽德克．巴萊》上、下集在2011年在台首映，隔年以153分鐘版本進軍中國市場，票房總收人民幣1652萬元（約台幣7300萬元），話題度滿滿，近日疑似因中日關係緊張，中國片商將電影分為上、下集再度上映，海報與宣傳上打出「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「高口碑中國台灣抗日佳作」等等，官媒也大力宣傳，未料政治激情沒有發生效應，電影上映12日重映票房收入相當慘澹。

中國將在12月重映台灣電影《賽德克·巴萊》，海報宣傳語稱「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。取自微博

據香港《明報》報導，《賽德克．巴萊》上集首日票房，截至當晚6點，僅人民幣56.4萬元，上座率不到1%，下集為人民幣54.6萬元，上座率1.2%，比起2012年的成績慘不忍睹，顯示中國人民大部分都不買單，甚至有觀眾說整場只有自己買的兩張票。

至於哪部電影是中國目前最熱賣的電影？答案是席捲全球的《動物方城市2》，在中國創下上映18天拿34億票房的驚人成績。

