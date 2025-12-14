蹭《賽德克．巴萊》大翻車！中國仇日手法翻新 票房慘不忍睹
中日關係仍僵持中，中方動作頻頻，12日重新上映台灣抗日電影《賽德克．巴萊》，宣傳上更主打「抗日血戰」等意象，試圖分化台日關係。沒想到電影上下集重映首日票房成績相當慘澹，加起來僅人民幣111萬（約台幣493萬元），上座率僅1%、1.2%。
《賽德克．巴萊》上、下集在2011年在台首映，隔年以153分鐘版本進軍中國市場，票房總收人民幣1652萬元（約台幣7300萬元），話題度滿滿，近日疑似因中日關係緊張，中國片商將電影分為上、下集再度上映，海報與宣傳上打出「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「高口碑中國台灣抗日佳作」等等，官媒也大力宣傳，未料政治激情沒有發生效應，電影上映12日重映票房收入相當慘澹。
據香港《明報》報導，《賽德克．巴萊》上集首日票房，截至當晚6點，僅人民幣56.4萬元，上座率不到1%，下集為人民幣54.6萬元，上座率1.2%，比起2012年的成績慘不忍睹，顯示中國人民大部分都不買單，甚至有觀眾說整場只有自己買的兩張票。
至於哪部電影是中國目前最熱賣的電影？答案是席捲全球的《動物方城市2》，在中國創下上映18天拿34億票房的驚人成績。
更多太報報導
中國房市巨頭岌岌可危 萬科巨債可能即將引爆違約潮
抗癌5年！9歲小網紅不敵病魔 家人慟揭死訊：妳在人間任務已完成
男囚深情吻別女友「隔日離奇暴斃」 檢警查出超扯真相
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅
女星陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近期成為追劇圈最大黑馬，不僅在中國平台播放量破億，站內熱度突破26000，更在社群討論度、數據榜單呈現斷層式領先，成功從播出前不被看好，一路逆襲成為年度現象級作品。而讓這部劇「起死回生」的關鍵人物，正是曾執導《想見你》的台灣導演黃天仁。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 23 小時前 ・ 20
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 2
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 33
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
GD開唱中國粉絲喊我愛你！他裝傻冷回「1句話」 韓網狂讚：太帥了
韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）近日展開世界巡演《Übermensch》，所到之處掀起搶票熱潮。12、13 日他回到首爾舉辦安可場演唱會，不僅舞台氣勢全開，與粉絲的即興互動更意外成為討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 28
李珠珢12月「班表全空」遭網質疑被冷凍 富邦出面說明了
【緯來新聞網】韓國啦啦隊成員李珠珢自加入富邦悍將後，短短半年就在台灣球迷之間打開知名度，不僅憑甜美外緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 12
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 26
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 7 小時前 ・ 3
王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣
資深藝人余皓然和王中平是演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。夫妻二人也常在社群中分享生活，近日，余皓然公開王中平往兒子房門縫塞錢的畫面，讓她忍不住吐槽：「可能藏私房錢都是這種方式」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
納豆愛妻「3個月孕肚」曝光 瑜伽褲洩「真實起伏」！
娛樂中心／江姿儀報導44歲藝人納豆（林郁智）與依依（陳依依）愛情長跑9年，相互扶持度過難關，去年（2024年）11月求婚成功，同年底登記結婚。夫妻倆婚後感情穩定，8日2人無預警曬片宣布懷孕喜訊，迎來愛的結晶。依依目前已懷孕3個多月，今（13日）稍早她首度公開孕肚照。民視 ・ 1 天前 ・ 22