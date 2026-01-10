蹲下站起來卡一聲？醫點名「這4種食物」害軟骨磨光 香腸、手搖飲都中
上下樓梯膝蓋痛、蹲下站起來卡一聲，這些不是單純的老化，而是關節軟骨正在磨損的警訊。新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師就來分享四種對關節有幫助的好食材，以及四種容易加速發炎、軟骨退化的地雷食物，讓你從餐桌上就開始守護行動力！
4大護軟骨好食材 吃對很重要
1、富含油脂的魚類（鮭魚、鯖魚、秋刀魚）：富含 Omega-3 脂肪酸，能降低關節內發炎反應，就像幫關節「滅火」，減少腫痛與僵硬感。
2、十字花科蔬菜（綠花椰、白花椰）：含有「蘿蔔硫素」與維生素C、K，有助減緩軟骨破壞、促進骨骼代謝。
3、莓果與櫻桃（藍莓、草莓、櫻桃）：富含花青素與抗氧化物，有助中和自由基，保護軟骨細胞免於氧化傷害。
4、大骨湯、雞腳筋、豬皮（適量）：天然來源的膠原蛋白、葡萄糖胺與軟骨素，是關節修復的重要原料。
4大傷關節地雷食物 少碰為妙
1、高糖零食（蛋糕、甜甜圈）：過多糖分會引發體內慢性發炎，讓關節更容易腫痛。
2、含糖飲料（手搖飲、汽水）：糖分與熱量高，容易造成體重上升，加重關節壓力。
3、油炸與加工食品（薯條、炸雞）：含反式脂肪與高油鹽，會破壞軟骨細胞、增加關節炎風險。
4、紅肉與醃製品（培根、香腸）：動物脂肪與鈉含量高，過量攝取會加速關節退化。
關節保養的飲食心法
真正的關節保養，不是靠單一神奇食物，而是每天做到：「多吃好食材」，吃對很重要。建議做法：
．餐桌上多一點魚類、蔬菜、莓果
．少一點含糖飲、炸物、加工肉品
．維持理想體重＋規律活動
