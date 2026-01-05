蹲式馬桶細菌多數千倍且不利長者 環境部拚坐式比例達8成

台灣公廁的蹲式馬桶佔比達46%，被視為公廁設施的落後指標之一。環境部今天(5日)起在環境部大門口展示馬桶裝置藝術，推廣「坐式馬桶」與「衛生紙丟馬桶」等如廁文化。環境部長彭啓明表示，蹲式馬桶的細菌比坐式馬桶多數千倍，且不利長者使用，環境部將力推坐式馬桶，且盼逐年提高比例以達到8成。

坐式馬桶在先進國家是公廁設施現代化、提升友善性的重要一環，環境部積極推動公廁增加坐式馬桶，以跟進全球趨勢。環境部5日下午舉行「環保心舞台 如廁新紀元」記者會，與大安森林公園之友基金會跨界合作，在環境部大門口展示6款不同機能的馬桶設備，將馬桶化身為裝置藝術，其中也首度曝光罕見的「透明馬桶」以及剖面馬桶，讓參觀民眾一覽馬桶沖水時的內部運作。

廣告 廣告

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生認為台灣的如廁文化已到了須全面翻轉的時代。他指出，歐美人士「一輩子都沒有蹲過」，「亞洲蹲」也已經慢慢絕跡，新加坡全國已無蹲式廁所，日本、韓國、香港也僅有郊區或鄉下少數地區才看得到蹲式廁所，台灣應全面消除蹲式廁所，並改變衛生紙丟在垃圾桶的如廁文化。他強調，「廁所力即國力」，若廁所未管理好，台灣的觀光就不會好。

環境部長彭啓明指出，環境部列管全台約4萬5,000座公廁，其中坐式馬桶約占54%，蹲式馬桶則占約46%。隨著我國已進入超高齡社會，坐式馬桶的需求性越來越高，因此，環境部將積極推動各縣市政府與相關單位新設坐式馬桶，希望逐年提高比例以達8成，如此除符合年長者的需求，也解決蹲式馬桶的汙染問題。他說：『(原音)我們希望未來如果有蓋新的馬桶的時候，還是以坐式為主， 因為蹲式的話，對於年長者特別不方便，可能年紀大一點都蹲不下去。而且我們也發現這個蹲式跟坐式，蹲式造成的環境污染、甚至它裡面的細菌素都是坐式的幾千倍以上，所以我們希望逐步地來改善。』

對於坐式馬桶的衛生疑慮，彭啓明說，環境部已要求公廁管理單位提供酒精、坐墊消毒液或馬桶坐墊紙等衛生用品，以提升防護措施。

彭啓明也指出，根據統計，男性一生花1年時間在馬桶上，女性則達1年半，因此，廁所的環境品質相當重要。環境部之前協助「診斷」立法院廁所，發現立法院馬桶常常不通的原因是化糞池裡面什麼都有，包括預算書、褲子等等，馬桶儼然成為垃圾桶，他呼籲民眾除了衛生紙，其他物品包括面紙、濕紙巾等都不該丟入馬桶。

彭啓明也大力宣導使用過後的衛生紙丟入馬桶的如廁觀念，他強調，市面上26家廠牌的衛生紙經實驗後均可溶於水，民眾可安心投入馬桶。至於有些店家標示管線老舊、衛生紙勿投入馬桶，彭啓明說，若管線老舊易堵塞，只須找清潔公司疏通管線即可解決。



環境部首度曝光罕見的「透明馬桶」，環境部長彭啓明親自示範沖水。(劉品希 攝)