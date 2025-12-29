蹲馬桶「座圈」突碎裂害重傷終身殘疾 顧客怒告美連鎖牛排館求償156萬

國際中心／綜合報導

佛羅里達州一名男子指控日前到澳美客牛排館一家分店用餐，使用殘障廁所時，馬桶座突然碎裂，導致他身體受到重大損傷。（示意圖／PIXABAY）

美國連鎖牛排館澳美客（Outback Steakhouse），近期傳出經營不善，近日又被一名佛羅里達州的男子指控，在餐廳上廁所時，馬桶座突然間碎裂，導致他嚴重受傷，造成終身殘疾，男子憤而向餐廳求償5萬美金、折合台幣約156萬元。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，住在佛羅里達州男子格林（Michael Green）聲稱先前在奧卡拉市澳美客一間分店用餐時，使用店內的殘障廁所，沒想到馬桶座圈突然破碎坍塌，導致他嚴重受傷，根據 法庭記錄顯示，格林聲稱他受到的傷害，導致身體功能出現「重大且永久性喪失，且永久性喪失。」以及

以及「喪失享受生活的能力」。

格林指責餐廳的疏忽，未能確保廁所馬桶固定在地板上，導致民眾使用時發生危險，氣憤控告澳美客牛排，並索賠5萬美元。

澳美客牛排近期突然關閉旗下21家業績不佳的門市，業者強調正努力推出一項「全面扭虧為盈的策略」，不料拯救業績的經營模式還沒推出，先被顧客告上法院，捲入訴訟官司。

