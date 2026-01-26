蹲101窗邊拍攝Alex Honnold挨轟 女子發文道歉網友送暖
▲ 圖／翻攝Threads
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
美國極限好手Alex Honnold昨(25)日挑戰徒手攀登台北101，現場及建築物內湧入大批人潮圍觀，其中就有一名蹲在窗邊的女子遭砲轟是在干擾霍諾德。對此，女子也出面致歉了。
Alex Honnold昨日攀登101的過程中，有不少民眾紛紛擠在建築物內窗邊舉起手機拍攝，也有人熱情揮手，替Alex Honnold加油打氣，沒想到一名女子被鏡頭拍到蹲在窗邊拍攝，挨轟行為很干擾Alex Honnold。女子則在threads發文表示，早上跟著父親去位在101的公司，也確定主辦單位沒有禁止室內拍攝，才想說碰碰運氣能否看到，因此爬上窗台蹲在小角落，沒有想過會被拍到，自己拍攝時沒有使用閃光燈或敲打玻璃、尖叫，而是靜靜觀賞。
女子說，如果造成大家有觀感不佳或任何問題，想代替在各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，因為也不是只有自己這樣做，也希望如果他們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人，對於有網友說蹲在那裡很醜，她表示抱歉，真的不知道會被拍到，且那裡空間狹小，所以只能蹲成那樣，最後強調會好好檢討。
貼文曝光後，網友則紛紛安慰她「一大堆人都覺得沒有問題，就是沒有問題」、「Alex自己也說之前都獨攀比較孤單，這次是很特別的感受，以後這棟大樓的人再看窗外也是新的體悟，那些人不要擅自幫他被冒犯了欸」、「只要Alex沒問題，你就沒有問題，有問題的是那些攻擊你的酸民，請別在意」、「我看的時候也覺得完全沒問題！不需要被評論影響」、「沒事啦！你很勇敢說出來很不容易，別自責了」；還有人則送女子同框Alex Honnold的照片。
