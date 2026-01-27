蹲101窗邊拍霍諾德挨轟「丟台灣臉」 少女道歉網友送暖：妳很幸運

霍諾德25日挑戰赤手爬台北101，少女在窗內與他近距離互動。翻攝自Netflix



極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰赤手攀登台北101成熱議話題，當天許多台灣人都到場為他加油打氣，而Netflix直播全程時也拍到有一名少女守在高樓窗邊近距離拍攝霍諾德攀爬過程，霍諾德也友善向她打招呼，當時就有網友擔憂此舉會干擾霍諾德的安全，在網公審。對此，當事人隔日發長文道歉回應，許多網友也為此送上暖意，鼓勵她別在意惡意攻擊。

霍諾德挑戰赤手爬台北101，令不少在場或透過Netflix直播的民眾共享91分鐘的緊張又期待的心情，不過，就在霍諾德進行期間，有網友透過直播畫面看到一名少女蹲坐在高樓窗台邊近距離拍攝霍諾德，認為這是不禮貌的干擾行為，不顧霍諾德的安全只想蹭流量，丟盡台灣人的臉，砲火猛烈。

少女：想碰碰運氣、靜靜觀賞

對於被網友怒罵，少女26日凌晨在Threads上發長文解釋當時情況，「我是照片中的女生，早上跟著爸爸去公司，並且也確定主辦單位並沒有禁止在室內拍攝，想說去碰碰運氣會不會看到，於是爬上窗台蹲在那個小小的位子，完全沒有想過會被拍到，拍攝時我並沒有使用閃光燈或敲打玻璃、尖叫，而是靜靜觀賞。」

少女表示，如果造成眾人觀感不佳或任何問題，她想代替各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，「因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人。然後有人說蹲在那裡很醜，我很抱歉，我真的不知道會被拍到，那裡又很擠所以只能這樣，最後謝謝大家，然後也希望沒有影響到Alex Honnold，我會好好檢討。」

網友送暖：妳是最幸運的女孩

少女貼文迅速被傳閱，不少網友出面緩頰說，其實透過直播有看到霍諾德主動向少女打招呼，感覺很友善，還稱讚那畫面溫馨到令人想哭，「不用理會那些鍵盤風紀股長」、「Alex自己也說之前都獨攀比較孤單，這次是很特別的感受，那些人不要擅自幫他被冒犯了欸」、「謝謝妳為101增添了最溫馨的畫面，也是最幸運的女孩，恭喜！」、「沒事的，Alex說101大多都是重複式的架構，爬起來容易覺得倦怠跟疲憊。他每爬一層都能看到不一樣的人跟他打招呼跟加油打氣，想必對他而言也是一種新鮮特別的體驗」、「不懂你有什麼問題？妳沒問題～不用去照顧有問題的情緒價值。」

事實上，霍諾德過去大多挑戰自然景觀環境，當他挑戰台北101當下，Netflix主持人就曾問他「看到101裡面有人向他打招呼的感覺」，霍諾德就笑說這和以往經驗很不同，「這是一個瘋狂經歷，這裡面有很多人在此工作，我想以後他們再看這扇窗戶的感受應該會不一樣了。」

