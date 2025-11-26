躁鬱症是免死金牌？高1學妹遭學長拽髮拖行3層樓還割頭髮 家長僅回13字...網怒翻

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新北市永和區一所高中驚傳校園暴力事件，一名高三王姓學長，疑因不滿與高一女學生在便利商店與他碰肩擦撞，情緒失控，竟持刀具闖入對方教室，強剪頭髮並拖行多層樓，被害女學生多處挫傷、情緒崩潰，家屬氣憤提告，要求徹查。警方目前已受理報案，後續將依傷害、妨害自由等方向偵辦，並調閱監視器釐清事發經過，案件仍在調查中。事後，該施暴男學生父母僅表示「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」惹怒全網。

一名高三王姓學長，疑因不滿與高一女學生在便利商店與他碰肩擦撞，情緒失控，向其施暴。

（圖／翻攝「我是新莊人許明偉」臉書）

回顧此案，這起事件於24日上午發生，根據家屬與在地社團「我是新莊人」團長許明偉描述，高一女學生在校內便利商店走路時肩膀不慎撞到高三王姓學長，引發對方不滿，王姓學生上午9時許情緒失控，先在走廊大吼，稍後10時許前往女學生三樓教室門口叫囂，隨即闖入教室，以刀具剪下女學生一大撮頭髮，並抓住她的髮絲強拉拖行。

據指出，女學生從三樓被拖行至一樓，過程中整個人只被拉著頭髮走，全身多處瘀青與挫傷，頭皮紅腫、額頭和腰臀都有明顯傷痕，事後更嚴重情緒崩潰，甚至連走樓梯都會發抖，家屬對此難過不已，「只是正常來學校上課，怎麼會變成這樣」。

女學生父親情緒難以平復，事發晚間到警局提告時眼眶泛紅，他心碎表示：「肩膀不小心碰觸到，我的小孩有轉過去看一下，可能就覺得被瞪」、「女兒身體整個躺在地上從3樓被拖到1樓」，目前已控告加害學生涉傷害罪、妨害自由等罪嫌，希望警方調閱校內監視器還原真相。

不僅如此，臉書社團團長許明偉氣憤表示，該名施暴男學生家長事後僅表示，「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，讓被害者家屬難以接受，許明偉直言，「精神疾病需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌。」

網友看到施暴者父母的回應後，也紛紛氣炸留言：「有憂鬱症要體諒，那這樣被打的活該嗎」、「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找借口」、「精神有狀況不治療，還放任去傷害別人，憑什麼叫人體諒」、「請加害者家長不要把他孩子情緒控管問題怪罪到憂鬱或躁鬱症上脫罪」。



