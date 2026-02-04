躋身科技巨頭行列！ 沃爾瑪市值破1兆美元大關

【緯來新聞網】美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）於 3 日正式跨入「兆元俱樂部」，成為全美第十家市值突破 1 兆美元的企業。在科技股波動的背景下，沃爾瑪股價逆勢衝上每股 126 美元的歷史新高，不僅打破了長期以來由科技巨頭壟斷兆元市值的局面，更使其全球市值排名躍升至第12位。

沃爾瑪近年來靠著精準的數位與AI戰略，成功在運營效能上取得顯著優勢。在過去五年中，該公司將線上市場擴展至超過 5 億件商品，並推出一小時送達服務，更打造 Walmart+ 會員體系與亞馬遜Prime正面對抗。沃爾瑪投入數十億美元於供應鏈自動化與人工智慧，藉此優化庫存預測、搜索功能，並確保農產品新鮮度與交付速度。這些投資不僅催生了價值40億美元的高利潤廣告業務，更創下連續15個季度優於 LSEG 美國同店銷售預期的傲人成績。此外，沃爾瑪去年 10 月更進一步與 OpenAI 結盟，允許顧客在ChatGPT上完成購物行為，而這一系列在 AI 領域不斷增長的投資，正是為了縮小與亞馬遜之間的競爭差距。



市場看好沃爾瑪在AI領域的布局，尤其在消費者轉向線上購買食品雜貨的趨勢下，進一步推升了股價。目前美國每 4 美元的食品雜貨支出中，就有1美元流向沃爾瑪，這種高度的市場滲透率，讓沃爾瑪在消費環境中依然穩站龍頭，持續鞏固其競爭實力。

