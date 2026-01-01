「躍動高雄，智慧共榮」迎115年元旦 陳其邁出席升旗典禮回顧市政成果

記者鍾和風/高雄報導

揮別2025、迎接2026，高雄市長陳其邁今（1）日一早率領市府團隊，出席於高雄市文化中心圓形廣場舉辦的「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」。此次為陳其邁最後一次以市長身分主持升旗典禮，他藉此機會向市民朋友、市議會、立法委員、國軍弟兄姐妹，以及台水、台電等單位表達誠摯感謝，並期盼各界持續為高雄未來發展共同努力。

今年高雄市元旦升旗典禮以「躍動高雄，智慧共榮」為主題，期許新的一年，在市府團隊與市議會齊心合作下，持續推動高雄產業發展、智慧轉型與城市永續。陳其邁首先感謝多年來不分黨派、持續給予市府團隊最大督促與監督力量的市議會，共同為高雄進步努力；其次感謝高雄市立法委員們在國會為高雄爭取重大建設預算，南北奔波、守護高雄整體利益。

陳其邁也提及，近日中國於台海周遭進行軍事演習，對區域和平與穩定造成挑釁，仰賴國軍弟兄姐妹全天候堅守前線，捍衛台海安全、守護台灣國家主權，特別向國軍將士致上最高敬意與感謝。他並指出，過往高雄面臨颱風或豪雨侵襲時，台電、台水與國軍弟兄姐妹總是第一時間投入災後復原工作，配合市府各局處努力，讓城市迅速恢復正常運作，對此表達由衷感謝。

升旗典禮上，眾人高唱國歌、國旗冉冉升起，共同迎接新年到來。(圖/高雄市政府提供)

陳其邁同時感謝所有市民朋友，給予他5年時間，與市府團隊及市民攜手打拚。他形容這段歷程對他而言是無比的榮幸，也累積了許多具體成果，包括台積電、鴻海等高科技大廠陸續投資高雄；輕軌成圓，並與捷運、公車系統相互串聯，讓市民便利前往城市各個角落；天團演唱會與大型活動頻繁舉辦，讓高雄幾乎天天、週週都有精彩演出；果嶺自然公園與澄清湖開放市民共享，與既有綠地串聯，形成比紐約中央公園還要大的生態綠廊。

高雄市議會議長康裕成及多位議員出席元旦升旗典禮，展現府會攜手合作、共同推動市政建設的決心。(圖/高雄市政府提供)

陳其邁表示，不論是花蓮、嘉義或台灣任何需要協助的地方，只要需要高雄，高雄都會挺身而出，化身為「鏟子超人」、「轉貼文章超人」、「發便當超人」等各式角色，幫助有需要的人；他也相信，當高雄有需要的時候，其他城市與夥伴也會前來相助。最後，他祝福中華民國元旦快樂，期盼高雄平安、台灣繁榮，並祝福大家身體健康、馬到成功。

典禮中，高雄市議會議長康裕成與多位市議員撥冗出席。康裕成表示，高雄市議會與高雄市政府攜手合辦元旦升旗典禮已邁入第15年，也象徵府會任期即將進入最後一年，期許雙方持續合作，將尚未完成的建設努力推進。她並提醒市府，議會的監督力道始終不曾鬆懈，期待在最後一年逐一完成各項建設與福利政策。

陳其邁市長於元旦升旗典禮致詞，感謝市民、市議會、立委及國軍等各界長期支持，期盼攜手為高雄未來努力。(圖/高雄市政府提供)

元旦升旗典禮由高雄女中樂儀隊揭開序幕，並結合國軍娃娃活力熱舞及海軍陸戰隊精湛操槍演出。文化中心圓形廣場一早即聚集眾多民眾，大家齊唱國歌，迎接嶄新一年到來。市府民政局表示，今年現場循例發放的一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖馬為主角，搭配燦爛天空、山巒、港灣與城市建築意象，象徵夢想自海港城市啟程奔馳，迎向未來。