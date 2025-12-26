躍登全球最繁忙機場 桃機公司提醒出入境旅客注意事項

年關將近，全球最大航空大數據公司OAG(Official Aviation Guide)公布今年最新統計，桃園機場躍登全球最繁忙的機場。適逢桃機第三航廈北廊廳正式啟用，機場公司也提醒所有國內外旅客出入境注意事項。

根據OAG公布的最新統計，2025年全球前10大最繁忙的國際航線中，有7條位於亞洲，而且排名全球第一的是「台北(TPE)-香港」，座位數高達683萬個；其次是575萬個座位數的「開羅-吉達」航線；「東京成田-台北(TPE)」也以402萬個座位數從去年第11名推升到第9名，首度擠進前10大，還較2019年疫情前大增2成2。

換言之，全球10大最繁忙的航線有2條都落在桃園國際機場。適逢桃機25日正式啟用第三航廈北廊廳，桃機公司副總經理李俊德特別提醒所有國內外旅客，桃園機場在IATA(International Air Transport Association)國際航空運輸協會的代碼是TPE，台北松山機場的代碼則是TSA，但部分國內外旅客容易將TPE誤以為是在台北的松山機場。

此外，李俊德也提醒外籍旅客，10月起入境台灣填寫的電子A卡，也就是入國登記表TWAC(Taiwan Arrival Card)是免費的。李俊德說：『(原音)入境登記表Taiwan Arrival Card電子A卡填寫的部分，是屬於免費申請，如果外國觀光客到台灣來的時候，發現有要付費，表示那一定不是正統的官網。所以外籍旅客可以在桃園機場的官網或是移民署的官網來連結申請，建議出發前3天就可以提出申請。』

李俊德同時提醒，跨年、寒假及春節假期旅運高潮將屆，出國前最茲事體大、且應優先備妥的就是正確、有效的護照。他說：『(原音)第一個特別要提醒，國際上，你的護照一定要保持6個月以上的有效期，否則你有可能被遣返，或是航空公司拒絕載你過去。...你的航班可能要改票或是你的票價如果是便宜的，可能是連改都沒辦法改。就是說旅客出發前要再三檢視一下你的護照，可能要1、2個禮拜前就要檢視，而不是要出發前檢視。』

另外要留意的是，出關後若遇到主動攬客的計程車、白牌車或多元計程車，都是違規的，呼籲旅客搭乘會在固定點候客的合法計程車，既安全又有保障。 (編輯:柳向華)