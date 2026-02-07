躍馬迎春 北臺5處國家森林遊樂區及烏來台車春節正常營運

拉拉山巨木林(林業保育署新竹分署提供)





一連九天春節假期，林業及自然保育署新竹分署轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車除夕休園1天，火炎山生態教育館除夕、初一休館，其餘春節假期正常開放。

位於新北市烏來區的內洞國家森林遊樂區，循著南勢溪側體驗平緩的觀瀑步道，沿途欣賞自然景緻且多樣的蕨類植物，並感受內洞瀑布蘊含豐富的負離子，可就近前往鄰近烏來老街、體驗溫泉及原民美食，經過覽勝橋可前往搭乘烏來台車，欣賞烏來瀑布與櫻花；同樣位在新北市三峽區的滿月圓國家森林遊樂區可觀賞蚋仔溪流域的生態、漫步健行步道、感受處女瀑布飛瀉；桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區，可見櫻花、柳杉林及雲瀑等山林景觀；拉拉山國家森林遊樂區徜徉在雲霧繚繞的巨木林之中，近距離欣賞參天巨木；位於苗栗縣中高海拔的觀霧國家森林遊樂區，欣賞霧社櫻及檜木巨木步道之美，及遠眺壯闊的聖稜線，並可選擇住宿觀霧山莊，體驗山中星空之美。位於苗栗三義的火炎山生態教育館，u偶火炎山地質及淺山生態系展覽，歡迎民眾利用假期到前述育樂場域享受大自然景觀放鬆身心。

廣告 廣告

除了國家森林遊樂區之外，新竹分署所轄管的步道也是戶外出遊體驗的旅遊路線，全線開放計有東滿步道、北插天山登山步道、塔曼山登山步道、桶後越嶺步道、大霸尖山登山步道、霞喀羅步道、北得拉曼登山步道、鎮西堡巨木群步道、五指山登山步道、鳥嘴山登山步道、冬瓜山登山步道、馬那邦山登山步道、加里山登山步道等13條。此外，特別提醒民眾，欲前往插天山自然保留區內的北插天山及福巴越嶺步道(開放巴陵端18-14.3k)者，請至少於進入日5天前至林業及自然保育署自然保育網的「自然保護區域進入申請系統」申請進入許可，以免受罰。

東眼山柳杉林(林業保育署新竹分署提供)

新竹分署歡迎國人於春節期間到國家森林遊樂區、山徑步道等景點出遊走春，同時，也提醒，為避免交通壅塞，建議前往滿月圓旅遊民眾儘量利用大眾運輸工具；東眼山及觀霧可選擇搭乘台灣好行；前往東眼山、拉拉山旅遊則請注意聯外道路台7線交通路況，並請留意行車安全準備及做好保暖措施。此外，各園區也將視遊客人數，即時啟動人潮總量管制，以維持遊憩品質。

更多新聞推薦

● 寒流南下愈晚愈冷 北台低溫下探8度